Gratis-Spiel von Ubisoft: "Assassin's Creed II" gibt es kurzzeitig kostenlos

Ezio Auditore

+ © Ubisoft Mit Ezio Auditore geht es in "Assassin's Creed II" nach Italien. © Ubisoft

PC-Spieler dürfen sich auf einen wahren Klassiker freuen: Ezio Auditore macht in "Assassin's Creed II" wieder die Renaissance unsicher - und das gratis.

Für kurze Zeit verschenkt Ubisoft " Assassin's Creed II ".

". Spieler schlüpfen in die Rolle von Ezio Auditore.

Allerdings kommen nur PC-Spieler in den Genuss der Gratis-Version.

Er gehört zu den beliebtesten Charakteren der "Assassin's Creed"-Reihe*: Ezio Auditore da Firenze. Jetzt taucht der Assassine wieder aus der Versenkung auf. Ubisoft verschenkt bis zum 17. April 2020 "Assassin's Creed II", das 2009 den Auftakt für die Ezio-Triologie legte.

"Assassin's Creed II": Spieler bekommen Spiel geschenkt

Bei der Aktion von Ubisoft handelt es sich nicht um eine befristete Testphase, sondern tatsächlich um ein Geschenk. Spieler, die bis zum 17. April "Assassin's Creed II" mit ihrer Uplay-Bibliothek verknüpfen, dürfen das Spiel behalten und im vollen Umfang spielen. Normalerweise kostet das Game 9,99 Euro.

Die Handlung des Spiels setzt direkt nach dem Ende des Vorgängers "Assassin's Creed" an und spielt zunächst in der realen Welt. Nach diesem Intro geht es im Animus ins Italien des 15. Jahrhunderts und in die Rolle von Ezio Auditore. Im Spiel geht es darum, eine weitreichende Verschwörung aufzudecken.

Ebenfalls spannend: Gerüchte um "Assassin's Creed Ragnarok" - Das soll das nächste Spiel in der Reihe bringen.

Kein Multiplayer mehr in "Assassin's Creed II"

"Assassin's Creed II" verfügte auch über einen Multiplayer-Modus. Dieser ist allerdings seit dem 19. November 2018 abgeschaltet und somit können Spieler nicht mehr zusammen mit Freunden die Welt entdecken.

Die Abenteuer von Ezio Auditore wurden in den beiden Spielen "Assassin's Creed: Brotherhood" (2010) und "Assassin’s Creed: Revelations" (2011) weitergeführt. Letzterer Titel führt die Spieler aus Italien raus und bis nach Konstantinopel.

Bis zum 17. April 2020 können sich Spieler die Gratis-Version von "Assassin's Creed II" im Uplay Store sichern. Die Aktion gilt nur für PC-Spieler. Besitzer einer Konsole gehen dieses Mal leer aus. Im Laufe des Aprils will Ubisoft noch weitere Games kostenlos verteilen. Welche das sind, verrät der Publisher noch nicht.

Anfang April gab es das Jump'n'Run "Rayman Legends" für wenige Tage kostenlos. Zudem bietet Ubisoft immer wieder Gratis-Wochenenden für aktuelle Spiele wie zuletzt "Assassin's Creed: Odyssey" oder "Ghost Recon: Breakpoint".

Auch interessant: PS5 - Preis, Hardware, Release: Die bisher bekannten Infos zur Playstation 5.

anb

"Cyberpunk 2077", "Doom Eternal" und "Half-Life": Diese Spielekracher erscheinen 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks