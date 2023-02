Gronkh stream Sons of the Forest und weckt bei Fans schöne Erinnerungen

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Gronkh dominiert Twitch mit Sons of the Forest – trifft Fans mit Nostalgie-Keule © imago / Endnight Games (Montage)

Gronkh konnte mit seinem Lets Play zu Sons of the Forest tausende Fans im Livestream versammeln. Diese waren begeistert und verspürten pure Nostalgie.

Hamburg – Die guten alten Zeiten. Gronkh (Erik Range) ist ein wahres Urgestein im deutschen Streamer-Kosmos. An Let‘s Plays des Twitch-Stars ist in den letzten zehn Jahren wohl niemand vorbeigekommen. Auch den Indie-Hit The Forest hat Gronkh über 300 Folgen lang auf seinen Kanälen begleitet. Kein Wunder also, dass er sich auch direkt in den Nachfolger Sons of the Forest stürzt. Seine Fans sind vom zweiten Teil des Survival-Games begeistert und fühlen sich im Twitch-Stream wie in einer Zeitkapsel.

ingame.de verrät alles zu Gronkhs Nostalgie-Stream.

Mehr zum Thema „Pipi im Auge“: Gronkh dominiert Twitch mit Sons of the Forest Nostalgietrip

Sons of the Forest feierte am 24. Februar seinen Release. Der Nachfolger des beliebten Indie-Hits The Forest legte kurzzeitig sogar Steam lahm. Auch der Twitch-Star Gronkh ließ es sich nicht nehmen, direkt in das gruselige Survival-Game zu starten. Den Vorgänger spielte er über Monate hinweg und sorgte in seinen damaligen Streams für viele ikonische Momente und Insider mit seiner Community, die auch zehn Jahre später immer noch zitiert werden.