Grove Street in Battle Royale nachgebaut – Fans bringen GTA zu Fortnite

Von: Joost Rademacher

Grove Street in Battle Royale nachgebaut – Fans bringen GTA zu Fortnite

Fans von Fortnite toben sich bereits in Creative 2.0 aus. Im Internet staunen jetzt viele über nachgebaute Szenen aus GTA 5.

Cary, North Carolina – Vor wenigen Wochen hat Epic Games den neuen Unreal Editor für Fortnite, oder auch „Creative 2.0“ veröffentlicht. Schon jetzt erweist das neue Tool sich aber als kreative Wundertüte. Fans sind bereits dabei, alle möglichen Spiele direkt in Fortnite nachzubauen und selbst Grand Theft Auto von Rockstar Games ist nicht vor ihnen sicher. Im Internet gehen gerade ein paar in Fortnite nachgebaute Szenen aus GTA 5 viral.

Wie Fans GTA 5 in Fortnite Creative 2.0 nachgebaut haben, lesen Sie hier.

Einer der ikonischsten Orte in ganz Los Santos ist die Grove Street. Die Nachbarschaft aus GTA San Andreas ist auch in GTA 5 zu finden, auch wenn sie im letzten GTA-Spiel von Rockstar Games einiges von ihrem Glanz verloren hat. Ein Fortnite-Fan namens BeyondCreative hat die Heimat der Grove Street Gang aus den GTA-Spielen in Fortnite nachgebaut – mit erschreckend viel Liebe zum Detail.