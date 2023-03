50 Cent sorgt für Verwirrung bei GTA 6 – Auflösung lässt Fans enttäuscht zurück

Von: Joost Rademacher

GTA 6 wird sehnlichst erwartet. US-Rapper „50 Cent“ hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht – jedoch stellt sich auch diese heiße Spur als Sackgasse heraus.

Update vom 12. März: Wie sich herausgestellt hat, wird der Rapper 50 Cent wohl doch keinen Auftritt im heiß erwarteten GTA 6 haben. Seine Andeutungen auf Instagram haben sich nicht auf den neuen Titel von Rockstar Games bezogen, sondern auf eine neue Serie, die in einem Miami der 80er-Jahre spielen soll – eine Verbindung zu Grand Theft Auto gibt es wohl keine.

Die Fans arg enttäuscht und machen ihrer Frustration auf Reddit Luft. Es wird darüber spekuliert, ob es sich um einen meisterhaften Marketing-Streich handelt, der der neuen Serie auf Paramount + einen Kickstart geben soll. Zwar sind auch einige GTA-Fans von der Kurzbeschreibung fasziniert, jedoch hätten sie sich mehr auf eine lang ersehnte Ankündigung des neuen Spiels gefreut.

Titel des Spiels Grand Theft Auto VI (noch nicht bestätigt) Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Entwicklerstudio Rockstar North Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (noch nicht bestätigt) Genre Open-World, Action

Ursprüngliche Meldung vom 2. März: New York – Entwickler und Publisher Rockstar Games weiß, wie man die Fans bei Laune hält. Seit über 10 Jahren warten diese auf den Release, oder überhaupt eine Ankündigung, von GTA 6. Anfang 2022 bestätigte Rockstar, aktiv am nächsten Teil der ewig kontroversen Gangster-Reihe zu arbeiten. Seitdem ist es allerdings wieder still geworden. Ein Jahr später kommen jetzt aber neue Hinweise zu GTA 6 – von einem unerwarteten Promi. US-Rapper 50 Cent hat Andeutungen zu einer Beteiligung an dem heiß erwarteten Titel gemacht.

GTA 6: Taucht Rapper 50 Cent im Spiel auf? Rapper teilt vage Hinweise auf Instagram

Was war passiert? Seit einem Jahr schon hüllt Rockstar Games sich in Stillschweigen zu seinem nächsten Spiel. Dennoch warten Fans weiter auf ein Zeichen zu GTA 6 und das könnten sie jetzt von 50 Cent bekommen haben. Der US-Rapper teilte am 1. März 2023 ohne Vorwarnung ein Bild, auf dem groß der Schriftzug von Vice City prangt. Von GTA 6 ist zwar nicht explizit die Rede, Vice City gilt aber als wahrscheinlichster Schauplatz für das Spiel.

Fans drehen durch, 50 Cent hält sie hin: Durch die bloße Andeutung einer Kollaboration zwischen 50 Cent und Rockstar Games geht es unter dem Post schon heiß her. In nur 12 Stunden erhielt das Bild mehr als 150.000 Likes, Fans in den Kommentaren überschlagen sich mit Vermutungen und Erwartungen zu GTA 6. Mit der Bildbeschreibung vertröstet der Rapper seine Community aber noch ein wenig. „Ich erklär‘ euch das später“, schreibt er zuerst. Danach holt er noch aus, dass die Sache „größer als POWER“ sei.

POWER war eine bis 2020 ausgestrahlte Fernsehserie, die 50 Cent mitproduzierte. In vielen Folgen der sehr positiv aufgenommenen Serie spielte der Rapper selbst auch eine tragende Rolle. Wenn er also jetzt von einer noch größeren Sache spricht, gehen die Hoffnungen als Erstes zu GTA 6. Andere Fans wiederum vermuten bei der Nennung der Serie auch eine TV-Adaption von Grand Theft Auto, an der 50 Cent beteiligt sein könnte.

GTA 6: So stehen die Aussichten auf einen Gastauftritt von 50 Cent

Könnte 50 Cent tatsächlich in GTA 6 auftauchen? Grundsätzlich ist die Beteiligung von 50 Cent an einem kommenden GTA-Projekt von Rockstar Games alles andere als unmöglich. Die Reihe ist bekannt für ihre ständigen Popkultur-Referenzen und Gastauftritte von großen Musikern oder Schauspielern. In früheren Teilen traten auch Promis wie Dr. Dre, Cara Delevingne, Phil Collins, Ricky Gervais oder Samuel L. Jackson mit kleinen Rollen auf. 50 Cent selbst ist dem Gaming auch alles andere als fremd und hat in den 2000er Jahren zwei Spiele unter seinem eigenen Namen veröffentlicht.

„Erkläre ich euch später“: US-Rapper 50 Cent deutet Auftritt in GTA 6 an © Rockstar Games/IMAGO: Erik Nielsen (Montage)

Die Art der Ankündigung und das Timing sind allerdings verdächtig. Rockstar Games ist eigentlich für seine Geheimhaltung berüchtigt, ein so spontan veröffentlichter Post dürfte dem Entwicklerstudio wohl nicht schmecken, falls 50 Cent mit seinem Post tatsächlich auf GTA 6 anspielen sollte. Gleichzeitig vermuten aber diverse Branchen-Insider, dass Rockstar noch im Jahr 2023 eine offizielle Ankündigung von GTA 6 machen wird. Fans vermuten jetzt, dass diese Enthüllung durch 50 Cent in greifbare Nähe rückt.

Ob der Rapper also die Ankündigung von GTA 6 angeteasert hat, oder doch andere Absichten dahinterstecken, wird sich also erst zeigen müssen. Spätestens wenn (oder falls) 50 Cent bald die versprochene Erklärung zu dem Post abgibt, werden Fans Genaueres erfahren. Rockstar Games dagegen dürfte zu der Angelegenheit, wie so oft, schweigen.