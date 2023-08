GTA 6 soll das beliebteste Feature von GTA Online noch besser machen

Von: Joost Rademacher

Roleplay in GTA Online ist nicht nur bei Streamern ein enorm beliebtes Feature. Rockstar Games könnte für GTA 6 jetzt einen eigenen RP-Modus bringen.

New York – Auch 10 Jahre nach Release hat GTA 5 immer noch eine enorme Anziehungskraft bei Spielerinnen und Spielern. Das liegt nicht zuletzt am beliebten Mehrspieler GTA Online, der bis heute regelmäßig hunderttausende Fans pro Tag auf seine Server bringt. Eine Mod hat daran besonders viel Anteil, nämlich das GTA Roleplay. Die Beliebtheit des Rollenspiel-Modus ist auch an Rockstar Games nicht vorbeigegangen. Der Entwickler soll den beliebten Modus zu festem Bestandteil von GTA 6 machen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Rollenspielmodus immer noch beliebt – Rockstar Games kauft Entwickler

GTA RP läuft immer wieder: Der erste große Hype von GTA RP kam schon während der Coronapandemie auf, als besonders Streamer sich die Zeit zu Hause in dem Spiel vertrieben. Auch MontanaBlack war als „Olaf Schaf“ viel in GTA RP aktiv und gelangte dadurch zeitweise in die Top 5 Streamer auf Twitch. Nachdem der Spielmodus einige Zeit lang ein wenig in den Hintergrund gerückt hatte, gab EliasN97 dem GTA RP auf Twitch in diesem Jahr einen zweiten Aufwind.

Was ist GTA Roleplay eigentlich? GTA Roleplay, kurz GTA RP, ist eine Modifikation von GTA Online. Während man im herkömmlichen Mehrspielermodus von GTA 5 einen Charakter erstellt, aber mit dem so ziemlich alles tun und lassen kann, was einem das Spiel erlaubt, nimmt man in GTA RP eine richtige Rolle ein. Das heißt, man beschließt vorher die Charakterzüge und den Job des Avatars und lasst ihn diese Rolle voll ausspielen. Wissen und Informationen, die man selbst als Spieler aus der Außenwelt einbringen könnte, gelten für diesen Charakter nicht. So können Spieler wahlweise Gangster, Taxifahrer, oder auch Unternehmer und Kioskverkäufer werden.

So mauerte sich das Rollenspiel in GTA Online mit der Zeit zu einer Hauptstütze der Spielerschaft. Wenn GTA 6 wieder mit einem Multiplayer-Modus kommen würde, würden die Fans mit Sicherheit wieder neue RP-Server für den Nachfolger der GTA-Reihe an den Start bringen. Da ist Rockstar seiner eigenen Community aber scheinbar voraus.

Rockstar Games kauft Anbieter: Am 11. August enthüllte Rockstar Games via Twitter/X den Kauf von Cfx.re, dem Team hinter den RP-Communities FiveM und RedM. Angaben über den Kaufpreis gaben die Beteiligten nicht an, aber im Forum von Cfx.re hieß es, Rockstar würde das Team in Zukunft an Verbesserungen der FiveM-Plattform unterstützen.

GTA 6: Plant Rockstar einen eigenen Rollenspiel-Modus? Insider gaben schon Hinweise

Kommt ein eigenes RP zu GTA 6? Zu weiteren Informationen für GTA 6 halten Rockstar Games und Cfx.re sich weiterhin zurück. Es lassen sich also keine genauen Angaben machen, ob Rockstar wirklich einen RP-Modus für sein nächstes großes Spiel in Aussicht hat. Auch das Team von Cfx.re machte klar: „Bitte versteht, dass unsere Partnerschaft mit Rockstar sich auf FiveM und RedM konzentriert. Also bitte, fragt uns nicht nach dem nächsten GTA!“

Aber die Gerüchte über ein RP im nächsten GTA sind nicht allzu neu. Schon 2022 behauptete Insider Tom Henderson, dass ein Rollenspiel-Modus für GTA 6 bei Rockstar im Gespräch sei. Auch wenn noch keine Nägel mit Köpfen zu machen sind, stehen die Zeichen dafür jetzt wohl umso besser.