GTA 6: Bild-Beweis enthüllt möglichen Schauplatz des Spiels

+ © Rockstar Games GTA 6: Möglicher Schauplatz enthüllt - Leak mit Bild sorgt für Spekulationen. © Rockstar Games

GTA 6 ist eines der meisterwarteten Spiele des noch jungen Jahrzehnts. Ein Bild-Leak enthüllt nun den möglichen Schauplatz des Blockbusters von Rockstar Games.

Hamburg/New York - Sehnsüchtig erwarten die GTA-Fans den sechsten Teil derReihe von Rockstar Games*. Mehr als ein Jahrzehnt begeistert nämlich Grand Theft Auto schon die Herzen der Open-World-Spieler. Doch über GTA 6* wird derzeit noch eine Menge gerätselt. Wie ingame.de* berichtete, gibt jetzt ein Leak wichtige Hinweise über den Handlungsort von GTA 6 - und begeistert die Fans.

Ein heiß diskutiertes Thema ist immer wieder der Handlungsort des neuen Grand Theft Auto*: Welche Stadt wird als Umgebung in dem Rockstar Games-Spiel auserkoren? In einem Konzept eines YouTubers gab es da auch sogar schon die Idee die britische Hauptstadt London, als Handlungsort von GTA 6 zu verwenden. In typischer GTA-Manier würde dann der Spieler an den englischen Sehenswürdigkeiten entlangcruisen, bis dann der nächste kriminelle Auftrag aufgeben werde.

Auf ingame.de* erfahren Sie, welches Bild nun für eine neuerliche Kontroverse zum Schauplatz von GTA 6 sorgt*.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.