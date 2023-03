GTA 6 Leak: Vice-City im Dunkeln – Realistischer Nachtmodus beeindruckt Fans

Von: Aileen Udowenko

Ein neuer GTA 6 Leak zeigt uns die Welt des nächsten „Grand Theft Auto“-Teils im Dunkeln. Dabei soll der Nachtmodus schaurig realistisch werden.

Hamburg – Fans sind jetzt schon davon überzeugt, dass GTA 6 seine Vorgänger in den Schatten stellen wird. Gerade in Sachen Grafik soll der anstehende GTA-Teil einiges zu bieten haben. Durch einen Leak ist nun ein Bild aufgetaucht, dass diese steile These zu untermauern scheint. Denn GTA 6 wird uns vermutlich täuschend echte Nächte bescheren. Auf Reddit sind Fans der Reihe wegen des Bildes komplett aus dem Häuschen. Nur Rockstar lässt die User wohl noch etwas länger im Dunkeln tappen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

Leak zeigt angeblich Bild aus GTA 6: „Beste Nacht-Szene, die ich je gesehen hab“

Das ist im Leak zu sehen: Im Reddit-Forum zu GTA 6 kursieren immer wieder spannende Details aus Leaks. Auch wenn nie ganz sicher ist, ob es sich um eine vertrauliche Quelle handelt, lässt ein Bild Fans jetzt hoffen. In einem geleakten Screenshot des Spiels gab es erstmals Eindrücke, wie GTA 6 bei Nacht aussehen könnte. Und die Reddit-User sind beeindruckt, denn der Nachtmodus wirkt erschreckend realistisch. Unter diesem Link findet ihr das Bild auf Reddit.

Das Bild zeigt einen Hinterhof von Vice City in kompletter Dunkelheit. Mehrere Charaktere führen ein Gespräch, während die Protagonistin in die Nacht schaut, die nur vereinzelt von Laternen erleuchtet ist. Dabei wurde allerdings nicht einfach ein Grauschleier über das Spiel gelegt, sondern eine dunkle und intensive Atmosphäre erschaffen. Fans sind von dem Bild beeindruckt und sprechen von der besten Nachtszene, die sie je gesehen haben. Jetzt wurden auch erste Autos zu GTA 6 geleakt. Das sind weitere Kommentare unter dem Bild:

Deathwire: „Endlich Nächte, die wirklich dunkel sind.“

Misunderstandingit: „Dieses Spiel wird einfach unglaublich.“

GarlicTrue: „Dieses Spiel sieht unfassbar aus, sogar während der Testphase. Besser als 90 Prozent der Spiele, die existieren, Rockstar hat sich selbst übertroffen.“

Nicht die finale Entwicklungsphase: Was die Fans besonders beeindruckt, ist die Tatsache, dass der geleakte Screenshot aus einer Pre-Alpha-Version des Spiels stammen muss. Mittlerweile könnte Rockstar also noch weiter an dem Nachtmodus gefeilt haben. Ein Insider verriet bereits, dass die Entwickler in GTA 6 Fotorealismus bieten wollen. Das Bild zeigt auf jeden Fall das Potenzial, das in dem Spiel stecken könnte.

Wie lang ist eine Nacht in GTA 5? Auch in GTA 5 gab es einen Tag- und Nachtwechsel im Spiel, allerdings sehen die Nächte noch nicht so realistisch aus, wie auf den geleakten Screenshots zu GTA 6. Eine Nacht im Spiel ist aber auch wesentlich kürzer als in der Echtzeit und nur knapp 24 Minuten lang. Ob dies auch in GTA 6 der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Sollten die Nächte allerdings aussehen wie in den Leaks, könnte Rockstar ruhig längere Phasen der Dunkelheit ins Spiel bringen.

Leaks zeigen Bilder aus GTA 6 – Nicht nur düsterer Look, sondern auch viele Details

Weitere Bilder: Als wäre der Leak des GTA 6 Nachtmodus noch nicht genug, tummeln sich weitere Bilder auf Reddit. Diese zeigen, wie detailreich die Welt von GTA 6 vermutlich gestaltet wird. Auf dem Bild ist ein GTA6-Charakter in einem unordentlichen Zimmer zu sehen. Besonders die kleinen Details, wie das Herabhängen des Endes einer LED-Lichterkette, veranlasst Fans zu Freudensprüngen. Aus den gesammelten Screenshots konnte ein Fan nun die gesamte Map zu GTA 6 konstruieren.

Wie glaubwürdig ist das Bild: Es lässt sich wohl nicht abstreiten, dass GTA 6 seinen Spielern einige Neuerungen bieten wird. Neben einer fotorealistischen Grafik und düsteren Nächten sollen auch NPCs ein komplett neues Eigenleben in GTA 6 bekommen. Allerdings wurde von Rockstar Games noch nichts der gleichen bestätigt. Deshalb sollten alle Leaks zu dem Spiel weiterhin mit Vorsicht genossen werden.