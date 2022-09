GTA 6: Gameplay aufgetaucht – Über 20 Leaks zeigen Protagonisten, Autos, Open World

Von: Philipp Hansen

GTA 6: Hinweise für Reveal im Oktober verdichten sich – Das spricht dafür © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Über 20 Leaks zu GTA 6 lassen das Internet hochkochen. Das gezeigte Gameplay verrät, was Fans sich seit Jahren wünschen.

New York, USA – GTA 6 ist weiterhin sowas wie der Heilige Gral der Videospiele. Doch das Geheimnis von Entwickler Rockstar Games steht wohl kurz vor der Enthüllung, denn jetzt sind haufenweise Videos mit Gameplay aufgetaucht. Nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der Infos dreht Twitter komplett durch, GTA trendet wie irre, der Hype ist ungebrochen.

ingame.de zeigt die wichtigsten Leckerbissen aus dem GTA-6-Leak:

Gleich mehrere Clips mit vermeintlichem GTA 6 Gameplay sind aufgetaucht. Es handelt sich um Entwickler-Builds, die zeigen, wie an GTA 6 gearbeitet wird. Man sieht viele Codezeilen und Testumgebungen, wohl von Entwickler Rockstar. Es sind so viele Leaks, dass man sie kaum alle aufzählen kann. Jede Minute kommen neue Clips dazu. In den Videos sieht man die beiden Protagonisten, die mit der Polizei aneinandergeraten.