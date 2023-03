GTA 6: Leaks und die echten Schauplätze in Florida – Extrem realistisch

Von: Ömer Kayali

GTA 6 spielt wahrscheinlich in Vice City. Als Vorlage dienen verschiedene Orte in Florida. Fans haben anhand der Leaks einige davon ausfindig gemacht.

Hamburg – Fans warten noch immer sehnsüchtig auf einen ersten offiziellen Ankündigungs-Trailer von GTA 6. Bis es so weit ist, halten sich ungeduldige GTA-Anhänger mit den Infos aus den Leaks bei Laune. Diese haben enthüllt, dass der Schauplatz von GTA 6 wieder Vice City sein wird, für das Miami und verschiedene Orte Floridas als Inspiration dienen. Die Fans haben anhand der geleakten Bilder die echten Locations herausgefunden.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Diese realen Orte dienten als Vorlage für das Spiel

GTA 6 führt Spieler ins fiktive Florida: Mit GTA Vice City beförderte Rockstar Games die Spieler zurück in die 80er-Jahre ins fiktive Miami. Im nächsten Teil geht es dorthin zurück – allerdings wohl in die Gegenwart. Außerdem wird es außerhalb Vice Citys weitere Orte im fiktiven Florida zu erkunden geben – unter anderem eine Stadt namens Port Gellhorn, die wohl auf der Stadt Panama City in Florida basiert. An diesem Ort haben Fans einige Schauplätze aus dem Spiel gefunden und Bilder davon auf Reddit geteilt.

Waffel-Haus in Panama City, Florida:

Ein solches Waffel-Haus ist in den GTA 6-Leaks zu sehen. © Reddit

Im GTA 6-Leak war dieses Restaurant öfter zu sehen. Wahrscheinlich werden die Protagonisten dort häufiger vorbeikommen – ob zum Essen oder für Raubüberfälle.

Tankstelle in Panama City, Florida:

Eine Tankstelle wie diese finden Spieler wohl auch in GTA 6. © Reddit

In den geleakten Bildern taucht auch eine Tankstelle mit größtenteils roten Akzenten auf. Eine solche haben Fans ebenfalls in Panama City entdeckt.

Autowaschanlage in Panama City, Florida:

In GTA 6 ist eine ähnliche Autowaschanlage zu finden. © Reddit

Auch bei dieser Autowaschanlage ist unschwer zu erkennen, dass sie als Vorlage für die Entwickler diente. Das blaue Dach und der gelbe Schriftzug sind in fast identischer Form in einem der geleakten Screenshots zu sehen.

Hotel in Panama City, Florida:

Die Econo Lodge in Panama City diente wohl als Inspiration für ein Gebäude in GTA 6. © Reddit

Die Econo Lodge in Panama City sieht aus, wie viele typische Motels in den USA. Doch im direkten Vergleich mit geleakten Screenshots wird auch hier die Inspiration für GTA 6 deutlich.

Rockstar Games hat bereits vor vielen Jahren mit der Recherche an diesen Orten begonnen. Mittlerweile sind einige der Geschäfte, die als Vorlage für GTA 6 dienen, nicht mehr da oder sehen anders aus.

GTA 6: Fans hoffen auf eine riesige Spielwelt

Wie groß wird die Spielwelt von GTA 6? Vor einer Weile haben Fans die mögliche GTA-6-Map anhand der Informationen aus den Leaks rekonstruiert. Die Spielwelt könnte deutlich größer werden als noch beim Vorgänger GTA 5. Einigen Insidern zufolge ist es wohl möglich, dass die GTA 6-Map nach dem Release des Spiels durch DLC-Erweiterungen größer werden wird.