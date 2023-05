GTA 6: Open-World-Kracher soll laut Take-Two Boss „einfach nach Perfektion streben“

Von: Daniel Neubert

GTA 6 ist aktuell in Entwicklung und die Erwartungen der Fans sind riesig. Jetzt meldete sich der CEO von Pubnlisher Take Two zu Wort und gab Einblicke.

New York – GTA 6 gehört fraglos zu den meist erwarteten Videospielen der nächsten Jahre. Unzählige Fans verfolgen tagtägliche jede noch so kleinste Neuigkeit und warten Woche für Woche geduldig auf Info-Happen und offizielle Ankündigungen. Bisher hüllte sich Entwickler Rockstar Games und sein Mutterkonzern Take Two Interactive jedoch weitestgehend in Schweigen, was den Release des Open-World-Spiels angeht. In einem Interview äußerte sich der CEO von Take Two Strauss Zelnick in einem Nebensatz zur Entwicklung von GTA 6. Dabei wurde deutlich: Das Team hinter GTA 6 hat offenbar sehr hohe Ansprüche, vor allem an sich selbst.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: CEO von Take Two äußert sich zur Entwicklungsprozessen des Spiels

Worum geht es? Strauss Zelnick, der große Boss, also CEO, von Take Two war in dem Podcast „The Aarthi and Srirsam Show“ zu Gast und sprach dort über seine Arbeit als Chef des Konzerns Take Two Interactive Software. Neben vielen persönlichen Anekdoten kam Zelnick auch auf die Entwicklung von GTA 6 zu sprechen, was viele Fans des Spiels sicher aufhorchen lassen dürfte.

Zelnick redete darüber, wie die Entwicklungsstudios bei Take Two ein Gleichgewicht zwischen altbekannten Inhalten, die von Fans geliebt werden, sowie neuen Ideen finden müssen. Dabei sprach er auch davon, wie die unterschiedlichen Studios, beispielsweise Rockstar Games und Firaxis dieses Problem bewältigen.

Jedes Mal, wenn es eine neue Version von Grand Theft Auto gibt, muss es einerseits etwas sein, das man noch nie zuvor gesehen hat, und andererseits muss es das Gefühl widerspiegeln, das wir von Grand Theft Auto erwarten. Die Art und Weise, wie Rockstar dieses Problem löst, ist einfach nach Perfektion zu streben.

Die Aussage von Zelnick spielt an dieser Stelle besonders auf den hohen Detailgrad an, mit dem vergangene Spiele von Rockstar Games wie Red Dead Redamption 2 und GTA 5 die Spieler immer wieder begeisterten. Die Spiele des großen Entwicklungsstudios sind für ihre hohe Qualität und lange Entwicklungszeiten inzwischen unter den Spielern berüchtigt. Das Video mit der Podcast-Episode haben Ihnen an dieser Stelle eingebunden:

GTA 6: Erwartungen der Fans an das Open-World-Spiel sind hoch

Hohe Erwartungen an GTA 6: Dass Zelnick als CEO von Take Two hohe Erwartung an Rockstar Games und GTA 6 hat, ist keine Überraschung. Aber auch die Hoffnungen der Fans sind ungebrochen hoch und scheinen mit jedem Tag noch zu steigen. Ein Fan von GTA 6 war sogar so ungeduldig, dass er die komplette Map des Spiels nur aus geleakten Screenshots nachbauen konnte, was für Aufruhr in Fankreisen sorgte.