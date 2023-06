GTA 6: Polizei mit Radiosender – Fans wollen eigene Straftaten im Auto hören

Von: Aileen Udowenko

Nachdem Rockstar Games weiter zu GTA 6 schweigt, setzen sich Fans den nächsten Teil einfach selber zusammen. Für die Radiosender haben sie einen besonderen Wunsch.

Hamburg – In GTA 5 gehören Radiosender zum festen Bestandteil des Spiels. Egal ob man mit einem schicken Wagen durch Los Santos oder San Andreas düst, das Radio läuft. Dabei gibt es nicht nur musikalische Untermalung, sondern auch verschiedene Talk-Programme. GTA 6 Fans haben jetzt aber einen besonderen Wunsch. Für Los Santos FM und Konsorten soll ausgerechnet der Polizeifunk zur Konkurrenz werden.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA: Radio-Konzept begeistert Fans – Polizei immer einen Schritt voraus

Der Wunsch: Im Reddit-Forum zu GTA 6 tummeln sich die wildesten Theorien zum anstehenden Rockstar Game. Nach dem Mega Leak 2022 werden auch immer wieder Entdeckungen aus den über 90 Videos diskutiert. Allerdings äußern viele User auch einfach ihre Wünsche für das Spiel. Und einer davon betrifft die Radiosender. Das Feature der musikalischen Untermalung wird mit Sicherheit auch in GTA 6 zurückkehren. Und Fans wissen schon, was sie gerne hören würden.

GTA 6: Polizei mit Radiosender – Fans wollen eigene Straftaten im Auto hören © unsplash / Rockstar Games (Montage)

Dieses Mal soll es ihrer Meinung nach auch einen Sender geben, der die Live-Berichterstattung der Polizei übernimmt. Ein Reddit-User wünscht sich, dass er seine Straftaten direkt über das Radio verfolgen kann. Dabei soll es nicht um einen gehackten Polizeifunk gehen, sondern um einen professionellen Radiosender. Das ist der Post auf Reddit.

Einige wollen sich wohl einfach an ihren Gangster-Taten ergötzen, wieder andere wollen der Polizei vielleicht einen Schritt voraus sein. Die Ergänzung eines solchen Radiosenders könnte aber bestimmt für einige spaßige Spielszenen sorgen. Bisher konnte man in GTA-Teilen nur auf den Polizeifunk zugreifen, wenn man beispielsweise ein Auto der Beamten geklaut hat. Allerdings geht es in der neuen Idee darum, dass der Radiosender die News in Echtzeit umsetzt.

Radiosender in GTA 5 In Grand Theft Auto 5 gibt es auf den Next-Gen-Konsolen und PC insgesamt 17 Musiksender, die zusammen 402 Lieder abspielen. Außerdem gibt es zwei Radiosender, bei denen nur geredet wird. In GTA 5 kann somit über 20 Stunden Musik am Stück gehört werden. Dem ganzen wird in GTA 6 möglicherweise mit einem eigenen Polizei-Sender die Krone aufgesetzt.

GTA 6: Radiosender für Live-Berichterstattung – Das sagen Fans

Die Kommentare: Der Reddit-User FennelTop7371 bekommt viel Zuspruch für seine Idee. Einige Fans setzen dem ganzen aber noch eine Schippe darauf. Auch zu den Protagonisten von GTA 6 hat ein Fan bereits Bilder erstellt und mit vielen Details die Community begeistert. Das sind die Kommentare unter dem Radiosender-Wunsch.

Matticeogang: „Ich würde noch lieber einen News-Heli haben, der einen verfolgt. Wenn du abhauen konntest, kannst du die Verfolgungsjagd dann im TV ansehen.“

Gerhudire: „Wir brauchen Radio-News, die uns auf Story-Elemente hinweisen.“

MKDOOMFULTRA: „Wäre auch cool, wenn man so auf Straftaten in der Nähe aufmerksam gemacht wird, die man dann aufsuchen kann.“

Ob diese Ideen tatsähclich in GTA 6 umgesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Rockstar Games hat bisher noch keine weiteren Infos zum Spiel bekannt gegeben. Allerdings ließ der Publisher schon ein mögliches Release-Datum zu GTA 6 durchscheinen und so lange müssen Fans anscheinend gar nicht mehr warten.