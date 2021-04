„GTA 6“: Release erst 2023? Ein Insider geht davon aus

Grand Theft Auto

+ © Rockstar Games (Montage) „GTA 6“: „Grand Theft Auto“-Fans warten sehnsüchtig auf eine Ankündigung. © Rockstar Games (Montage)

Einem Insider zufolge, müssen „Grand Theft Auto“-Fans noch lange auf den Release von „GTA 6“ warten.

Blickt man auf den Veröffentlichungsrhythmus von „Grand Theft Auto“ zurück, könne man davon ausgehen, dass der Release des nächsten Teils bald bevorsteht. Aber von einer Ankündigung von „GTA 6“* seitens Rockstar Games fehlt noch immer jede Spur. Daran könnte sich auch in den nächsten Monaten nichts ändern, wenn man einem Insider Glauben schenken mag.

„GTA 6“-Release laut Insider wohl erst 2023

Bei dem Insider handelt es sich um Roberto Serrano, der für gewöhnlich sehr zuverlässige Aussagen trifft. Im letzten Jahr teilte er vor dem Release der neuen PlayStation 5 zahlreiche Infos zur Konsole, die sich später bewahrheiteten. Bezüglich „GTA 6“ hat er nun auf Twitter auf Nachfrage eines Followers geantwortet: „GTA 6“ wird vielleicht dieses Jahr angekündigt und kommt 2023.“

Serrano verrät nicht, wo er seine Informationen her hat, oder ob es möglicherweise nur seine eigene Einschätzung ist. 2023 ist aber bereits des Öfteren als Erscheinungsjahr für das nächste „GTA“ genannt worden. Auch in dem vermeintlichen Leak, der vor einer Weile im Netz kursierte, hieß es, dass dies der Veröffentlichungs-Zeitraum für das Spiel sein werde.

Momentan ist es schwer abzuschätzen, wann „GTA 6“ auf den Markt kommen wird. 2023 scheint aber durchaus realistisch zu sein. Dass Rockstar Games das Spiel früher auf den Markt bringt, ist eher unwahrscheinlich. Eine Ankündigung dürfte in diesem Fall spätestens 2022 kommen.

„GTA 6“: Gerüchten zufolge teilweise in Südamerika

Da es an offiziellen Infos zu „GTA 6“ mangelt, ist die Gerüchteküche schon länger am Brodeln. Im Netz liest man immer wieder davon, dass der nächste Teil die Handlung teilweise nach Südamerika verlegen wird und auch Vice City Schauplatz wird. Außerdem hält sich das Gerücht hartnäckig, dass das Spiel zeitlich in der Vergangenheit angesiedelt ist – die 1970er und 1980er werden immer wieder genannt. Viele gehen zudem davon aus, dass erstmals eine weibliche Protagonistin spielbar sein wird.

Wieviel an den Gerüchten dran ist, werden wir wohl erst erfahren, wenn der erste Ankündigungstrailer veröffentlicht wird. Laut Roberto Serrano könnte es vielleicht dieses Jahr schon soweit sein. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

