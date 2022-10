GTA 6 Release: Großer Geburtstag in wenigen Tagen ist idealer Zeitpunkt für Trailer

Von: Josh Großmann

Vice City hat Geburtstag! Rockstar Games bringt zu diesen speziellen Anlässen oftmals große Ankündigungen – Fans hoffen sehnlichst auf Release-News zu GTA 6.

New York, USA – Rockstar Games feiert im Oktober den 20. Geburtstag von GTA Vice City. Der Entwickler aus New York bringt zu solchen Jubiläen gerne Ankündigungen für neue Releases. Die geschichtsträchtigen GTA 6-Leaks zeigen, dass die Spieler im neuen Spiel nach Vice City zurückkehren, weshalb sich nun Anspannung in der Community breit macht. Eine offizielle Ankündigung von Rockstar Games zum GTA 6-Release wird bis zum Ende des Monats erwartet.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6 Release: 20. Geburtstag von Vice City – Rockstar Games könnte Ankündigung planen

Was steht an? Am 27. Oktober 2002 erblickte GTA Vice City das Licht der Welt. Bis heute ist das Spiel ein absoluter Fan-Liebling und der große GTA 6-Leak zeigt, dass es im nächsten Teil zurück in die sonnengeküsste Stadt geht. In der Vergangenheit hat sich der Entwickler, Rockstar Games, solche Geburtstage zum Anlass genommen, um neue Spiele oder Inhalte für aktuelle Titel anzukündigen. Mit dem Geburtstag von Vice City, erwarten viele Fans Neuigkeiten über GTA 6.

Vorherige Ankündigungen: Am 10. Geburtstag von Vice City in 2012, wurde von Rockstar Games die Handy-Version des beliebten Spiels angekündigt. Bis heute ist es eines der meistgespielten Adventure-Games im App Store und Google Play Store. Zum 20. Jubiläum von GTA 3 haben die Fans dann die GTA Remastered Trilogy bekommen. Die Remastered Trilogy von GTA ist völlig gefloppt, wurde aber auch von einem anderen Entwickler gehandhabt. Mit dem 20. Geburtstag von Vice City könnten wir also auch passend eine Release-Ankündigung zu GTA 6 bekommen.

GTA 6 Release: Großer Geburtstag in wenigen Tagen ist idealer Zeitpunkt für Trailer

Idealer Zeitpunkt: Bisher ist noch nichts Offizielles über eine Ankündigung von GTA 6 bekannt, jedoch meldete sich der Entwickler nach dem Mega-Leak zu Wort: „Wir werden alle schon bald updaten und euch selbstverständlich das neue Game zeigen, wenn es so weit ist.“ Rockstar Games verspricht bald Neuigkeiten, weshalb die Fans davon ausgehen, dass noch in diesem Jahr offizielle Neuigkeiten über den Release von GTA 6 kommen – vielleicht sogar ein Trailer mit Release-Datum.

GTA 6 Release: Fans hoffen auf Ankündigung zum 20. Geburtstag von Vice City

Das sagen die Fans: Auf dem Subreddit zu GTA 6 teilte ein Fan seine Theorie über die mögliche Ankündigung zum Release. Zwischen erstaunlich großer Zustimmung zur Hoffnung des Fans, finden sich die klassischen Zweifler, die sich dem Hype nicht mehr hingeben wollen – sie vermuten eher ein neues Shirt für GTA Online oder einen dankbaren Post auf Twitter. Andere stellen sich auf keine der beiden Seiten und würden sich darüber freuen, wenn Rockstar Games den unerwartetsten Zeitpunkt überhaupt wählt – so wären alle überrascht.

Nächster Geburtstag steht an: Jedoch ist der 27. Oktober nicht das einzige besondere Datum für GTA. Am 28. November 1997 wurde mit dem ersten Eintrag in der Reihe der Grundstein für das weltweit gefeierte Franchise gelegt. Damit feiert GTA in diesem Jahr auch noch den 25. Geburtstag der Spiele-Reihe. Wenn Rockstar Games spätestens zu diesem besonderen Anlass kein weiteres Wort über GTA 6 verloren hat, werden die Fans wohl auf die Barrikaden gehen.