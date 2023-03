GTA 6: Autos-Feature entdeckt – Detail fällt erst 6 Monate nach Mega-Leak auf

Von: Philipp Hansen

Teilen

Zu GTA 6 geht ein Video mit einem übersehenden Leak viral. Ganze 6 Monate soll eine wichtiges Feature für die so wichtgen Autos übersehen worden sein.

Hamburg – In GTA 6 ist der Hypetrain mit Vollgas losgefahren, auf Social Media dreht sich gefühlt alles um das neue GTA. Doch all die neuen Screenshots und verratenen Leaks sollen sich hinten anstellen, meinen Fans. Denn ein halbes Jahr lang wurde ein wichtiges Detail übersehen, dass wenn es so kommt, für viele ein erfüllter Auto-Traum wird.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

„Warum spricht niemand darüber?“ – Wichtiges Detail aus dem GTA-6-Leak übersehen viele

Der übersehene Auto-Leak: Im Herbst 2022 gab es einen sogenannten Mega-Leak zu GTA 6. Viele der Informationen wurden inzwischen bestätigt – auch von Entwickler Rockstar selbst. Doch ein Detail blieb lange ungesehen. Jetzt, im März 2023, gerät das Internet sechs Monate später in Aufruhr, weil die Autos im neuen GTA viel detailverliebter sein sollen, als bisher angenommen.

Verblüfft heißt es zum GTA-6-Leak auf Twitter: „Ich sehe nicht viele Leute über diesen Teil des GTA 6 Leaks sprechen, bin ich der einzige, der denkt, dass diese tiefgehenden Anpassungen von Autos einfach verdammt verrückt ist?“

Man sieht im gut 30-sekündigen Video als Beweis, wie diverse Teile des Autos feinjustiert werden.

Die Bremse, das Lenkrad oder das Gaspedal werden je nach Fahrer-Vorliebe (und Größe) zurechtgerückt und verstellt. Dabei sieht das Cockpit der Luxuskarre täuschend echt aus.

Das auf den Millimeter genau eingestellte Auto ergibt dabei auch Gameplay-technisch Sinn. Denn die beiden Protagonisten aus GTA 6 unterscheiden sich in ihrer Statur deutlich. Der eher zierliche weibliche Hauptcharakter benötigt natürlich andere Auto-Einstellungen als der bulligere, männliche Protagonist.

Wie Detail-Verliebt und realitätsnahe Entwickler Rockstar bei solchen Dingen ist, hat schon Red Dead Redemption 2 bewiesen. Hier ist der entsprechende Twitter-Post mit dem Leak:

Mehr Auto-Tuning in GTA 6: GTA steht für Autos, das steckt ja schon im Titel „Grand Theft Auto“. Doch erst seit GTA V ist Tuning so wirklich als Feature im Spiel – vorher war es eher kosmetischer Natur, so ließ sich beispielsweise die Lackierung des Wagens ändern. Doch auch im Dauerbrenner GTA V ist das Modifizieren des Autos noch recht rudimentär – vor allem verglichen mit anderen Spielen wie Forza oder Need for Speed.

Fahrzeuge in GTA 5 Fahrzeuge gehören zur GTA-Reihe wie Popcorn zum Kino. Kein Wunder also, dass sich in GTA 5 über 300 verschiedene Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge finden lassen. Das aktuellste „Grand Theft Auto“-Game besitzt damit die größte Sammlung an Fortbewegungsmitteln der Reihe. Allerdings könnte GTA 6 diesen Titel streitig machen. Erste geleakte Einblicke versprechen bereits, dass sich auch GTA 6 mit seinen Autos nicht zu verstecken braucht.

GTA 6: Leak zeigt detailverliebte Autos – Doch kommt das so (wirklich) ins Spiel?

Kommt das Tuning so zum GTA-6-Release? Ob die Spieler in der finalen Version von GTA 6 zum Release wirklich so viele Freiheiten beim Tunen ihrer Autos haben, ist fraglich. Auch unter dem gezeigten Tweet fragen sich die User, ob es sich hier nicht um Dev-Tools, also Entwickler-Werkzeuge handle. Liebe Leser, bedenken Sie zudem, dass sich ein Videospiel in der Entwicklung ändern kann und dass geleakte Informationen immer mit Skepsis zu betrachten sind.

Bei GTA 6 soll es ein Auto-Feature geben, bei dem sich das Innere des Wagens an die Größe des Spielers anpasst © Midjourney / ingame

Autos aus GTA 6 geleakt: Erst im März 2023 erschienen zudem verschiedene Screenshots zu GTA 6, die Fans vor allem wegen der realistischen Grafik ins Staunen versetzen. Dabei zeigten viele Bilder die Autos, mit denen Spieler die Straßen von GTA 6 unsicher machen werden. Vor allem die gezeigten Oldtimer begeisterten die Fans.