GTA 6: Aktuelle News, Leaks und Gerüchte zum Hype-Titel von Rockstar Games

Rockstar Games veröffentlicht zu GTA 6 immer wieder neue Hinweise und Neuigkeiten. Alle aktuelle Informationen zu dem neuen AAA-Titel in einer Übersicht.

Update vom 24. April 2020: Leaks und Spekulationen um GTA 6 halten weiter an. Jetzt wird die Fan-Community selbst aktiv und überlegt, welche Minispiele für den neuen Teil der Rockstar Games-Reihe kommen könnten. Schließlich gehören diverse Nebenaktivitäten inzwischen zur Reihe dazu wie Gewalt und Autos. Auf ingame.de lesen Sie, welche Minispiele sich die Fans für GTA 6 wünschen* und welchen Einfluss dieser Wunsch auf die Arbeit von Rockstar haben könnte.

Update vom 24. April 2020: Sorge um Mikrotransaktionen in GTA 6. Im Reddit-Forum zum kommenden Blockbuster von Rockstar Games werden immer mehr Rufe laut, welche die lauteren Absichten des Unternehmens in Frage stellen. Die Angst geht um, dass sich Rockstar im neuen Teil von den heißgeliebten Singleplayer-Anteilen ihrer Spieler verabschiedet, um stattdessen Mikrotransaktionen wie in GTA Online in den Fokus zu rücken. Was der Abschied von Rockstar Gründer mit dieser Angst zu tun hat* und wie plausibel sie ist, erfahren Sie auf ingame.de

Update vom 21. April 2020: Ein neuer Leak* von einem Rockstar Games-Insider soll darauf hinweisen, dass das Spiel schon weiter entwickelt ist als gedacht. Auf ingame.de* kann man jetzt nachlesen, woher der Insider seine Informationen hat und wie weit GTA 6 schon in der Entwicklung ist*.

New York, USA – Die GTA-Spielreihe von Rockstar Games* ist den meisten Gamern bereits seit vielen Jahre ein Begriff. Grand Theft Auto* ist eine Computerspielserie mit einer Open World von Entwickler Rockstar Games. Drei Motive haben alle Titel der traditionsreichen Reihe dabei gemein: Immer geht es um Waffengewalt, schnelle Autos und das Erledigen von verschiedenen Missionen.

Der letzte Teil der Reihe, GTA 5, kam im Jahre 2013 auf den Markt. Nun warten Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger GTA 6*. Über diesen ist allerdings bisher noch wenig bekannt. So gibt es zwar noch keine offiziellen Nachrichten seitens Rockstar Games, dafür aber eine große Gerüchteküche. Immer wieder werden im Internet Theorien aufgestellt, in welchem Setting sich GTA 6 befinden könnte und wer die Hauptrolle des Spiels übernehmen könnte.

Auch Finanzunternehmen, welche sich genauer mit den Ressourcen von Rockstar Games beschäftigen und stellen Theorien auf, allerdings primär zum Releasezeitraum des Spiels. Dieser wird auf Herbst 2021 geschätzt.

