GTA 6 Leak: Fans finden unveröffentlichtes Item – Es könnte ein Hinweis auf Vice City sein

Von: Daniel Neubert

GTA 6: Leak zeigt mysteriöses Item – Fans vermuten weiteren Hinweis auf Vice City © Rockstar Games / reddit.com / Lord_Towelie / inagame.de (Montage)

Auch wenn über den GTA 6 Release bisher noch keine Details bekannt geworden sind, brodelt die Gerüchteküche. Jetzt sorgt ein neues Item für Spekulationen.

New York – Der Release von GTA 6 wird von vielen Fans nach wie vor sehnsüchtig erwartet. Doch in diesem Jahr gab es diverse Lebenszeichen des Mega-Projektes, die teils unfreiwillig an die Außenwelt drangen. Wie genau es jedoch hinter den Kulissen der Entwicklung aussieht, das weiß vermutlich nur Entwickler Rockstar Games selbst. Doch jetzt ist ein neues mysteriöses Item aufgetaucht, das unter den Fans erneut für Spekulationen sorgt. Einige Fans sehen in dem neuen Item aus GTA Online ein unverkennbares Zeichen.

ingame.de verrät, was es mit dem mysteriösen Gegenstand in GTA 6 auf sich hat.

Ein neuer Netzfund sorgte unter den GTA-Fans jetzt jedoch für Spekulationen. Auf Twitter sind jetzt verschiedene Bilder von einem Gegenstand aufgetaucht, der in den Spieldaten von GTA Online versteckt ist und im Spiel bisher nicht zum Einsatz kommt.