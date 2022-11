Skandal-YouTuber Gurkensohn feiert Comeback – Zeigt sich auf TikTok als Muskelpaket

Von: Joost Rademacher

Gurkensohn: Meme-YouTuber feiert Comeback – Zeigt sich auf TikTok als Pumper © Marijan Murat/dpa

Über ein Jahr lang war Gurkensohn98 von der Bildfläche verschwunden. Jetzt hat der YouTuber sich erstmals zurückgemeldet und erstaunt auf TikTok die Fans.

Bremen – Wer zwischen 2018 und 2021 auf YouTube und TikTok unterwegs gewesen ist, wird früher oder später einmal auf Gurkensohn98 gestoßen sein. Der Bremer hat sich in den letzten Jahren einen gewissen Status als wandelndes Meme aufgebaut und mit seinen chaotischen Video-Ideen für Aufsehen gesorgt. Seit April 2021 war der Content Creator aber spurlos verschwunden, seine Kanäle lagen brach. Jetzt hat Gurkensohn sich überraschend zurückgemeldet – und sorgt durch seine Transformation bei seinen Fans und anderen YouTubern für große Augen.

Seit 2018 hatte Gurkensohn sich mit (der Name lässt es erahnen) Videos über Gurken einen Namen gemacht und landete dadurch unter anderem in den Livestreams von MontanaBlack und Unge, die gerne immer wieder auf seinen Content reagierten. So konnte Dennis „Gurkensohn“ Levin sich immerhin beachtliche 286.000 Abos bei YouTube sichern und verzeichnet auf seinem TikTok-Account inzwischen sogar 487.700 Follower.