Höchste Stufe im schwersten Modus – erster Spieler macht es möglich

Von: Janik Boeck

Diablo 4 höchste Stufe © Blizzard Entertainment / mapgenie.io (Montage)

Es ist vollbracht. Ein Spieler hat eine extrem schwere Challenger absolviert. Das höchste Level im schwersten Modus zu erreichen.

Hamburg – Es ist der erste Schritt zur Unsterblichkeit im Kampf gegen die Hölle und alle ihre Ausgeburten: Level 100 in Diablo 4. Die magische Marke zu knacken, ist an sich schon aufwendig und schwer genug. Ein Spieler hat es allerdings schon jetzt geschafft, Level 100 im Hardcore-Modus zu erreichen. Aber es ist nicht der Spieler, den alle erwartet hatten.

ingame.de verrät, welcher Spieler als erstes Level 100 in Hardcore von Diablo 4 erreicht hat.

