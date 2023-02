Hogwarts Legacy: Alle Reittiere im Zauber-RPG – Schnell über die Map reisen

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Alle Reittiere im Zauber-RPG – Schnell über die Map reisen © Warner Bros. Games (Montage)

In Hogwarts Legacy kann man auf verschiedenen Tierwesen durch die Welt reisen. Hier sind alle Reittiere, die man im Spiel fangen kann.

Hamburg – Wer die Welt von Hogwarts Legacy bis ins letzte Eckchen erkunden will, kann sich nicht nur auf den guten alten Besen verlassen. Das Rollenspiel von Avalanche gibt Fans auch die Möglichkeit, die malerischen Highlands rund um Hogwarts auf dem Rücken eines Reittiers zu erforschen. Ob an Land oder in der Luft, mit den Tierwesen ist man noch schneller unterwegs.

Alle verfügbaren Reittiere in Hogwarts Legacy zeigt ingame.de.

Der Hippogreif dürfte unter ihnen wohl am bekanntesten sein, immerhin hatte er auch in den Harry-Potter-Filmen und Büchern eine durchaus prominente Rolle. Die anderen beiden Reittiere dürften eingefleischten Fans auch geläufig sein, auch wenn sie weniger stark im Zauber-Universum vertreten sind.