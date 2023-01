Hogwarts Legacy: Alle Zaubersprüche im Überblick – So funktioniert die Magie im Spiel

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Alle Zaubersprüche im Überblick – So funktioniert die Magie im Spiel © Warner Bros. Interactive Entertainment

Hogwarts Legacy stellt ein Arsenal aus Zaubern zur Verfügung, die im Schulalltag und vielen Kämpfe helfen werden. Hier gibt es die komplette Liste im Überblick.

Burbank, Kalifornien – Wer einen Harry Potter Fan nachts um halb 3 und ihn nach allen Zaubersprüchen fragt, bekommt schnell Dinge wie Expelliarmus, Accio und Lumos heruntergebetet. Der Charakter in Hogwarts Legacy ist dagegen noch bei weitem nicht so weit. Im Laufe des Spiels lernt er als neuer Zauberlehrling das meiste erst von Grund auf und hat dabei eine Vielzahl an Zaubersprüchen zu meistern.

Welche Zauber in Hogwarts Legacy zu lernen sind, zeigt ingame.de im Überblick.

Grundlegend unterscheidet das Gameplay von Hogwarts Legacy zwischen zwei Kategorien von Zaubern. Grundlegende Zauber hat man zum Beispiel praktisch immer zur Verfügung und dienen als einfache Skills für Kämpfe und das Erforschen der Welt. Dazu gehören normale Angriffe, Konter oder Fähigkeiten für Objekte in der Umgebung – diese sind also kontextabhängig jederzeit im Spiel einsetzbar.