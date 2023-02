Hogwarts Legacy: Das beliebteste Haus – So haben Spieler entschieden

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Hogwarts Legacy: Das meistgewählte Haus der Zauberschule – Auswahl der Spieler überrascht © WB Games (Montage)

Die Haus-Wahl ist ein wichtiger Aspekt in Hogwarts Legacy. Steam veröffentlichte jetzt, für welches Haus sich die Mehrheit der Spieler entschieden hat.

Hamburg – In Hogwarts Legacy muss sich jeder Spieler für eines der vier großen Häuser an der Schule für Zauberei und Hexerei entscheiden. Die Auswahl beeinflusst einige optische Merkmale im Spiel, aber nimmt auch Einfluss auf ganze Quests. Wenn man sein Schicksal also nicht komplett dem sprechenden Hut überlassen möchte, sollte die Haus-Wahl im Vorfeld gut überlegt sein. Steam gab jetzt bekannt, für welches der Häuser sich die meisten Spieler entscheiden und das Ergebnis überrascht.

Das wohl bekannteste Haus aus der Geschichte rund um Harry Potter ist Gryffindor. Das Haus steht in Hogwarts für Tapferkeit und Mut und versammelte Persönlichkeiten wie Harry, Ron und Hermine unter seinem Wappen. Mal ganz abgesehen davon, dass Gryffindor auch Dumbledores Darling ist, könnte man also davon ausgehen, dass auch viele Spieler sich für das bekannte Haus entscheiden.