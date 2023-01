Swish and Flick

+ © Avalanche Software (Montage) Hogwarts Legacy: Den richtigen Zauberstab auswählen – So einfach geht‘s © Avalanche Software (Montage)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Joost Rademacher schließen

Weitere schließen

Kein Zauberer ist vollständig ohne den richtigen Zauberstab. In Hogwarts Legacy haben Spieler die Möglichkeit, den idealen Stab für sich zu auszuwählen.

Burbank, Kalifornien – Was wäre ein Zauberer oder eine Hexe ohne einen Zauberstab? Wahrscheinlich immer noch Zauberer bzw. Hexe, nur mit eingeschränktem Handlungsspielraum. In der Welt von Harry Potter ist die Wahl des richtigen Zauberstabs eine Entscheidung fürs ganze Leben, entsprechend legt auch Hogwarts Legacy Wert darauf, die Spieler mit der besten Wahl für ihre Charakteer ins Spiel zu schicken.

Wie man den richtigen Zauberstab in Hogwarts Legacy wählt, lesen Sie bei ingame.de.

Lesen Sie auch Hogwarts Legacy: Zauberstab wählen und erstellen – So findet ihr den richtigen Stab Hogwarts Legacy: Zauberstab wählen und erstellen – So findet ihr den richtigen Stab

Man muss zum Glück gar nicht erst auf den Release von Hogwarts Legacy warten, um schon jetzt einen Zauberstab zu wählen. Warner Bros. hat für Hogwarts Legacy eingerichtet, dass Fans ihre Zauberstäbe direkt aus ihren Konten im Harry Potter Fan Club ins Spiel übertragen können. Wer dort also ein Konto einrichtet, kann mit einem Fragebogen den perfekten Zauberstab für sich finden und diesen später im Spiel nutzen.