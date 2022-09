Hogwarts Legacy: Exklusive Quest bekannt – das bekommen PlayStation-Spieler

Von: Adrienne Murawski

Hogwarts Legacy: Exklusive Quest für PlayStation – befreit das „verfluchte Hogsmeade“ © Avalanche Software (Montage)

Wer Hogwarts Legacy für die PS4 oder PS5 kauft, bekommt eine exklusive Quest geschenkt. Jetzt ist auch bekannt, was Spieler darin erwartet.

Burbank, Kalifornien – Hogwarts Legacy erscheint leider nicht mehr dieses Jahr. Bereits vor einigen Wochen mussten die Entwickler aus Burbank den Fans die Hiobsbotschaft überbringen: Hogwarts Legacy wird verschoben. Mit dem 10. Februar 2023 ist der Release aber auch nicht zu weit weg vom Ursprungsdatum. So langsam bekommen die Harry-Potter-Fans auch endlich immer mehr Informationen und Details zum Spiel. Was in der PlayStation-exklusiven Quest steckt, ist jetzt ebenfalls bekannt.

ingame.de enthüllt, was die PlayStation-exklusive Quest in Hogwarts Legacy bereit hält.

Zu Hogwarts Legacy gab es in den letzten Wochen immer mehr Informationen. Während Fans zuvor monatelang auf dem Trockenen saßen, kommt nun ein Kracher nach dem anderen. So wurde bereits auf der Gamescom 2022 ein Knaller-Gameplay-Trailer zu Hogwarts Legacy gezeigt. Kurz darauf konnte man das Spiel auch schon vorbestellen.