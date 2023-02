Hogwarts Legacy: Geheimes Ende – Der wahre Abschluss des Schuljahres

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Geheimes Ende – Der wahre Abschluss des Schuljahres © Warner Bros. Games (Montage)

Hogwarts Legacy hat neben seinen normalen Enden auch ein drittes, geheimes Ende. Um es freizuschalten, müssen Spieler aber einige Zeit investieren.

Burbank, Kalifornien – Unglaublich, wie schnell so ein Schuljahr vorbei ist. Erst am 10. Februar ist Hogwarts Legacy erschienen, schon jetzt neigt sich das Spiel bei den ersten Fans aber dem Ende zu. In der letzten Entscheidung der Hauptstory entscheidet sich, welches der normalen Enden man sehen wird. Es gibt aber noch ein drittes, geheimes Ende, das man unter bestimmten Umständen zu sehen bekommen kann.

Wenn man die Hauptstory von Hogwarts Legacy durchspielt, könnte man wohl vermuten, dass es immer wieder Momente gibt, die das tatsächliche Ende beeinflussen. Die Realität sieht aber etwas anders aus. Trotz aller Freiheiten und Ereignisse, die möglicherweise Einfluss auf das Ende nehmen könnten, wird man am Ende zwischen nur zwei Varianten wählen können.