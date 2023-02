Hogwarts Legacy: Gemeinschaftsräume der anderen Häuser besuchen – Das ist der Trick

Von: Aileen Udowenko

Hogwarts Legacy: Haus wählen – Alle Unterschiede, die ihr kennen müsst © Warner Bros. / Avalanche Software (Montage)

In Hogwarts Legacy lässt ein Trick Spieler durch die Open World glitchen. So können sogar die Gemeinschaftsräume anderer Häuser besucht werden.

Hamburg – In Hogwarts ist es Zauberschülern strengstens untersagt, die Gemeinschaftsräume der anderen Häuser zu besuchen. Auch in Hogwarts Legacy werden Spieler durch den sprechenden Hut einem Haus zugeteilt und können nur noch den entsprechenden Gemeinschaftsraum betreten. Allerdings hat eine YouTuberin nun einen Weg gefunden, diese Regel zu umgehen.

ingame.de verrät alles zu dem Häuser-Trick in Hogwarts Legacy.

Eigentlich können Spieler in Hogwarts Legacy nur den Gemeinschaftsraum nutzen, der ihrem Haus zugeteilt ist. Durch einen Trick können diese nun allerdings auch in die privaten Räume der anderen Häuser eindringen. Auch wenn es vom Entwickler Avalanche wohl nicht so vorgesehen war, fand die YouTuberin Goldenhawk jetzt nämlich einen Weg diese Hausregel zu umgehen.