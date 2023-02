Hogwarts Legacy: Legendäre Robe finden – Alle Schlüssel für die Hausmarken

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Legendäre Robe finden – Alle Schlüssel für die Hausmarken

Wer eins der schickesten Rüstungs-Sets in Hogwarts Legacy finden will, muss Hausmarken sammeln. Dafür muss man nach fliegenden Schlüsseln suchen.

Hamburg – Die Welt von Hogwarts Legacy mag groß sein, viele der spannendsten Geheimnisse liegen aber in den Mauern des Schlosses selbst. Einige der schickesten Uniformen und Items im Spiel könnt ihr direkt in der Schule für Hexerei und Zauberei erhalten, zum Beispiel, indem ihr alle Hausmarken findet. Dafür müsst ihr 16 „daidalischen Schlüssel“ suchen, die überall in Hogwarts verteilt sind.

Wie man alle Hausmarken in Hogwarts Legacy findet, verrät ingame.de.

Wer sich im Gemeinschaftsraum in Hogwarts Legacy ein wenig umgesehen hat, wird darin mit Sicherheit eine merkwürdig aussehende Truhe bemerkt haben. Wenn man diese Truhe öffnen will, sollte man auf jeden Fall nach den Hausmarken suchen. Die 16 Scheiben ergeben zusammen den Schlüssel, um die Truhe zu öffnen und ihren wertvollen Inhalt zu plündern.