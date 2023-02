Hogwarts Legacy: Reittier freischalten – So erhält man den Hippogreif

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy: Reittier freischalten – So erhält man den Hippogreif © Warner Bros. / Avalanche (Montage)

Ein Reittier macht die Reisen durch die Welt von Hogwarts Legacy ein ganzes Stück bequemer. Dazu muss man es allerdings erst freischalten.

Hamburg – Für viele Fans von Harry Potter dürfte ein echter Traum in Erfüllung gehen, wenn sie in Hogwarts Legacy auf dem Besen durch die schottische Wildnis fliegen. Noch besser wird es aber, wenn man den Besen durch einen Hippogreif ersetzt und auf dem Rücken eines riesigen Fabelwesens durch die Gegend donnert. Einen Hippogreif muss man in Hogwarts Legacy aber erst einmal freischalten.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Reittier freischalten – So bekommt ihr euren ersten Hippogreif

Das gute ist, dass das Reittier nicht hinter einer obskuren Nebenquest versteckt ist. Früher oder später wird man den Hippogreif so oder so freischalten. Dazu muss man nur die Hauptquests von Hogwarts Legacy spielen. Wenn ein genug Fortschritt passiert ist, wird man die Hauptquest „Ganz weit oben“ erhalten.