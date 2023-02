Hogwarts Legacy: Schatzkarte mit fliegenden Kerzen lösen – So funktioniert die Aufgabe

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Schatzkarte mit fliegenden Kerzen lösen – So funktioniert die Aufgabe

Die Schatzkarte mit fliegenden Kerzen, die man in Hogwarts Legacy finden kann, verlangt bei der Lösung ein wenig Hirnschmalz. Hier ist der richtige Weg.

Hamburg – Zahlreiche neue Zauberschülerinnen und Zauberschüler beißen sich gerade an einer Schatzkarte mit fliegenden Kerzen in Hogwarts Legacy die Zähne aus. Die zweite große Schatzsuche des Spiels gestaltet sich ein Stück weit schwieriger als die erste, dabei ist sie alles andere als unlösbar.

Wie man die Schatzkarte zu „Ein Hauch von Liebe“ in Hogwarts Legacy löst, sehen Sie bei ingame.de.

Schon der Weg, um die Schatzkarte für „Ein Hauch von Liebe“ zu bekommen, gestaltet sich ein wenig schwieriger als bei der Schatzkarte zu „Geheimes Lager im Schloss“. Wo man bei der ersten Schatzsuche noch einen einheitlichen Questgeber hatte, gestaltet sich das dieses Mal ein wenig anders – und umständlicher.