Hogwarts Legacy: Schatzkarte zu „Geheimes Lager im Schloss“ – So löst man die Aufgabe

Von: Joost Rademacher

In Hogwarts Legacy winken Belohnungen, wenn man gefundenen Schatzkarten folgt. Hier ist der richtige Lösungsweg der ersten Karte mit Bildern.

Hamburg – Die Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei steckt voller Geheimnisse. Selbst geheime Schätze verstecken sich in ihren Hallen und in Hogwarts Legacy können Fans selbst auf die Suche nach ihnen gehen. Im frühen Verlauf des Spiels erhält man eine erste Schatzkarte mit rätselhaften Hinweisen, die zu einem dieser Geheimnisse führen soll.

In den ersten Stunden von Hogwarts Legacy wird man das Schloss verlassen, um zum ersten Mal das Dorf Hogsmeade zu besuchen. Wenn manvon diesem Ausflug zurückkehrt, kann man im Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Arthur Plummly sprechen. Der Schüler grübelt über Schatzkarten und übergibt eine davon in die Obhut des Spielers, damit man für ihn den Schatz finden kann. So beginnt auch die Nebenaufgabe „Geheimes Lager im Schloss“.