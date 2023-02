Hogwarts Legacy: Trollpopel finden – An diesen Orten gibt es die schleimige Ressource

Von: Josh Großmann

Teilen

Hogwarts Legacy: Trollpopel finden – An diesen Orten gibt es die schleimige Ressource © Warner Bros. Games (Montage)

In Hogwarts Legacy benötigt ihr Trollpopel, um Tränke zu brauen und den Zauber Descendo freizuschalten. An diesen Orten findet man das extravagante Material.

Hamburg – Die magische Welt von Hogwarts Legacy steckt voller Kuriositäten. Darunter auch sogenannte Trollpopel. Man benötigt diese Ressource, um eine Nebenaufgabe von Professorin Onai abzuschließen und den Zauber Descendo freizuschalten. Wer auf der Suche nach Trollpopeln ist, ist ander richtigen Stelle angekommen – hier findet man die Antwort und die Lösung für die Aufgabe in Hogwarts Legacy.

ingame.de enthüllt, wo man Trollpopel in Hogwarts Legacy finden kann und an welchen Orten sie besonders häufig vorkommen.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Trollpopel finden – So schließt ihr Professorin Onais Aufgabe ab

Trollpopel dienen in Hogwarts Legacy zum Tränke brauen, werden aber auch in einer Aufgabe für Professorin Onai benötigt. Die massiven Gegner stecken einiges ein, doch kann man sich auch ohne Kampf die Trollpopel unter den Nagel reißen. Die schleimige Ressource ist keinesfalls selten, man muss nur wissen, wo man suchen muss.