Hogwarts Legacy: Türen und Kisten öffnen – Diesen Zauber sollten Spieler lernen

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Türen und Kisten öffnen – Diesen Zauber sollten Spieler lernen © Warner Bros. Games (Montage)

Wer in Hogwarts Legacy weit kommen will, hat viele Türen und Kisten zu öffnen. Dafür muss man einen besonders wichtigen Zauber schon früh lernen.

Hamburg – Die Welt von Hogwarts Legacy steckt voller Geheimnisse und versteckter Schätze. Überall warten Sammelgegenstände und Loot nur darauf, von Spieler eingesackt zu werden. Aber nicht alle dieser Items kann man sich einfach so unter den Nagel reißen. Einen Zauberspruch müsst ihr möglichst schnell lernen, damit euch im weiteren Verlauf von Hogwarts Legacy buchstäblich Tür und Tor offen stehen.

Welcher Zauber in Hogwarts Legacy so wichtig zum Öffnen von Türen ist, verrät ingame.de.

Der Zauberspruch wirkt quasi wie eine Art magischer Generalschlüssel und kann eine Vielzahl von Schlössern entriegeln, auch wenn sie fest verschlossen sein sollten. In Hogwarts Legacy findet man immer wieder solche verschlossenen Türen und Kisten, daher ist der Zauber schon früh im Spiel sehr wichtig.