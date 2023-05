Größte deutsche Streamerin redet über ihre Gaming-Vergangenheit – So kommt HoneyPuu zum Zocken

Isabell Schneider ist die mitunter erfolgreichste Frau in Twitch-Deutschland. Nun erklärt HoneyPuu bei einem Game-Coaching, wie sie zum Zocken gekommen ist.

Hamburg – Auf Twitch kennt man Isabell Schneider als HoneyPuu. Als Streamerin hat sie sich einen Namen in der deutschen Szene gemacht und zeigt ihre Talente in Spielen wie Valorant, League of Legends oder Minecraft. Viele Fans sehen zu HoneyPuu auf und interessieren für sich jedes noch so kleine Detail – jetzt verrät die Streamerin, wie sie ursprünglich ans Gaming geraten ist.

Vollständiger Name Isabell Schneider Bekannt als HoneyPuu Geburtstag 16. Dezember 2000 Abonnenten auf Instagram 407.000 (Stand: Mai 2023) Follower auf Twitch 751.584 (Stand: Mai 2023)

So kommt HoneyPuu zum Zocken – Streamerin plaudert bei LoL-Coaching aus dem Nähkästchen

Was ist passiert? Streamerin HoneyPuu hat sich vorgenommen, besser in League of Legends zu werden. Dafür gibt es in Deutschland wohl kaum eine bessere Adresse als Frederik Hinteregger alias NoWay4u – ihr Streamer-Kollege und ehemaliger E-Sportler gehört zu den erfolgreichsten Gesichtern auf Twitch und verbringt seine Zeit beinahe ausschließlich in League of Legends. NoWay4u ist einer der größten Twitch-Streamer in Deutschland und zeigt sich derzeit immer öfter mit anderen großen Kollegen und Kolleginnen. In einem Coaching will der LoL-Experte mehr über HoneyPuu erfahren.

So fing alles an: „Wie hat das eigentlich bei dir angefangen? Also, dass du gezockt hast?“, fragt der LoL-Streamer NoWay4u, dem man nachsagt, mit allen Menschen klarzukommen. HoneyPuu plaudert über ihre Gaming-Vergangenheit und erklärt, dass sie schon mit 5 Jahren das erste Mal gezockt hat. Gemeinsame „Super Mario“-Sessions mit ihrem Vater an der Nintendo 64 sollen der Katalysator für das heutige Hobby gewesen sein – auch andere Spiele-Kassetten fanden sich in der N64 der Streamerin.

Später spielte HoneyPuu die Sims auf dem Laptop ihrer Cousine, bis sie mit 9 Jahren ihren eigenen Laptop erhalten hat. Zwar log sie ihre Eltern an und meinte, dass sie das Gerät für die Schule brauche – doch erfordert Gaming auch hin und wieder eine kleine Notlüge. Hier entdeckte die Streamerin auch ihre Leidenschaft für Online-Spiele, in denen sie sich mit anderen Spielern und Spielerinnen messen kann. Das Video von HoneyPuu und NoWay4u haben wir hier eingebunden.

In Games wie Crossfire und League of Legends machte HoneyPuu ihre kompetitiven Anfänge. Von Shootern scheinbar besonders begeistert, verbrachte HoneyPuu viel Zeit in Games wie Warzone und Valorant – zweiteres steht bei ihr bis heute an der Tagesordnung. Doch nicht nur gegen andere Spieler, sondern auch in Story-Spielen wie Hogwarts Legacy und Subnautica findet HoneyPuu heute ihren Spaß.

HoneyPuu ist waschechte Gamerin – NoWay4u begeistert von ihrer Gaming-Vergangenheit

Oldschool-Gamerin: Aber nicht nur die Spiele an sich, sondern auch das drumherum macht HoneyPuu zu einer echten Gamerin. Mit verrückten Setups aus Ventilatoren und Rechner kann die Streamerin auch mitreden, wenn es um experimentelle Kühlungsversuche geht. Besonders begeistert ist der 30-jährige LoL-Streamer jedoch, als er erfährt, dass die in 2000 Geborene auch schon auf Röhrengeräten und mit Kugelmäusen gezockt hat.

So läuft es derzeit bei HoneyPuu auf Twitch In den letzten 30 Tagen (Stand: 5. Mai 2023) landet HoneyPuu mit knapp 550.000 zugesehenen Stunden auf Twitch auf dem 22. Platz in ganz Deutschland. Die einzige ihr überlegene Konkurrentin ist RevedTV, die mit fast 800.000 Stunden auf Platz 16 steht. Besonders angetan sind die Fans von HoneyPuus „League of Legends“-Streams, bei denen ihr durchschnittlich über 4.700 Menschen zugehen haben. Anfang des Jahres war HoneyPuu die Nr. 1 auf Twitch weltweit, doch hat sich besonders großer Erfolg vorerst beruhigt.

Noch über old-schoolige Kugelmäuse plappernd, merken die beiden Twitch-Stars, dass das nächste Spiel bereits startet und brechen ihr nostalgisches Schwärmen ab. Auch wenn das Coaching in League of Legends unter den Gaming-Erinnerungen leidet, kommen die beiden Streamer sehr gut miteinander aus. Ob NoWay4u die Streamerin öfter unter seine Fittiche nimmt und ob HoneyPuu dabei noch mehr über sich erzählt, wird die Zeit zeigen.