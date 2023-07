Im Handel für Call of Duty – Diverse Spiele könnten bald von PlayStation verschwinden

Von: Joost Rademacher

Der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard ist nahezu abgeschlossen. Auf einige Spiele müssen PS5-Gamer in Zukunft vielleicht verzichten.

Hamburg – Mehr als ein Jahr der Verhandlungen und Diskussionen gehen auf ein Ende zu, bald soll Activision Blizzard in den Besitz von Microsoft übergehen. Selbst Sony hat ein Abkommen unterzeichnet, Call of Duty im Fall der Übernahme weitere zehn Jahre lang auf die PS5 zu bringen. Dafür müssen Fans auf PlayStation in Zukunft aber womöglich auf andere Spiele verzichten. Ein erster Blick in die Kristallkugel, welche Games von Activision Blizzard von PlayStation-Konsolen verschwinden könnten.

Wer ein paar genauere Blicke auf das Portfolio von Activision wirft, wird wohl erstaunt feststellen, dass es jenseits von Call of Duty in vergangenen Jahren ziemlich schmal geworden ist. Seit 2017 ist die Menge an jährlich veröffentlichten Spielen von Activision merklich kleiner geworden, darunter verbergen sich aber ein paar alte PlayStation-Ikonen.