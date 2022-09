The Callisto Protocol: „Es ist zum Fürchten“ – Entwickler Mark James im Interview

Von: Joost Rademacher

The Callisto Protocol: „Es ist zum Fürchten“ – Entwickler Mark James im Interview © Striking Distance Studios

Wie gruselig wird The Callisto Protocol wirklich? Auf der Gamescom 2022 hat Entwickler Mark James verraten, was hinter den Kulissen des Horrorspiels passiert.

Köln – Wenige Monate vor dem Release von The Callisto Protocol liegt das Horrorspiel bereits unter dem Mikroskop der Horrorfans. Die Erwartungen sind hoch, immerhin entsteht das Spiel unter der Aufsicht von Dead-Space-Mastermind Glen Schofield. Wie gruselig soll The Callisto Protocol also werden? Kann so ein Sci-Fi-Spiel im Jahr 2022 wirklich noch schocken, und wenn ja, wie schaffen die Entwickler*innen das überhaupt? Auf der Gamescom 2022 hat Mark James, dem Chief Technology Officer von Striking Distance, über die Technik hinter dem Horror gesprochen.

Striking Distance Studios hat sich eingehend Gedanken darüber gemacht, wie das Team dieses Mal für zünftigen Horror sorgen will. Die Entwickler*innen holen den Grusel von The Callisto Protocol nicht einfach aus starken Gegnern und stumpfen Jumpscare-Momenten mit lautem Knall. Stattdessen stützt das Studio sich auf ein Kernkonzept namens „Horror-Engineering“ als treibende Kraft hinter dem Schrecken.