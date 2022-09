iPhone 14 Pro: Wo kann man Apples Smartphone gerade kaufen?

iPhone 14 Pro: Wo kann man Apples Smartphone gerade kaufen? © Apple

Das iPhone 14 Pro dürfte eines der begehrtesten Smartphones des Winters werden. Doch wo lässt sich das neue Handy von Apple aktuell noch kaufen?

Hamburg – Am 7. September stellte Apple das neue iPhone 14 Pro vor. Die besser ausgestattete Version des neuen iPhone 14 verfügt über einen 48MP Kamerasensor, den Apple A16 Bionic Chip und die brandneue Dynamic Island. Trotz des hohen Preises von bis zu 1949 Euro, ist der Andrang auf das iPhone 14 Pro groß – doch wo kann man das neue Smartphone von Apple aktuell kaufen?

ingame.de berichtet über eine besondere Version des iPhone 14 Pro, die sich aktuell sofort kaufen lässt.

Mehr zum Thema iPhone 14 Pro kaufen: Wo man Apples Smartphone aktuell bestellen kann

Kaum war das neue iPhone 14 Pro von Hersteller Apple zum Vorbestellen freigegeben, da war das Smartphone auch schon wieder vergriffen. Wer das iPhone 14 Pro zum Release am 16. September in Händen halten will, ist mittlerweile wohl zu spät dran. Aktuell (Stand 13. September 2022) lässt sich das iPhone 14 Pro bei Apple SIM Lock frei frühestens zum 14. Oktober vorbestellen. Kaufen lässt sich das Smartphone aber ohne Probleme.