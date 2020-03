Iron Harvest: Vorschau zum Strategiespiel für Echtzeit-Experten

Taktik im Ersten Weltkrieg

Iron Harvest verfrachtet komplexe Echtzeitstrategie in den Ersten Weltkrieg. Die Vorschau zum Kickstarter-Projekt zeigt, ob sich ein Blick auf den Indie-Titel lohnt.

Bremen – Das deutsche Entwicklerstudio King Art zeigte ihr neuestes Projekt Iron Harvest erstmals im August 2017 mit einem Trailer. Dem Kickstarter-Projekt gelang es innerhalb kürzester Zeit eine beachtliche Summe von knapp 1.3 Millionen US-Dollar zu erzielen, wobei sich das Team „gerade einmal“ 450.000 US-Dollar als Ziel gesetzt hatte. Über 16 tausend Menschen forderten den Release des Echtzeitstrategie-Brockens. Nun ist es bald so weit, denn bereits Anfang September erscheint das Strategie-Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One. Schaffen es die Entwickler, die versprochenen Anforderungen zu erfüllen und wird das Spiel genauso vielversprechend wie es zunächst scheint? Ingame.de* beantwortet die wichtigsten Fragen in der Vorschau.

Iron Harvest spielt in einer fiktiven Welt namens 1920+ und erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens und ihrer Familie. Anna und ihre Verwandten müssen sich dabei in den Wirren einer alternativen Version des Ersten Weltkriegs behaupten. Von hochtechnisierten Mechs bis hin zu effektvollen Massenschlachten: Iron Harvest setzt voll und ganz auf ein dystopisches Dieselpunk-Setting. Der Spieler übernimmt jedoch nicht nur die Rolle der jungen Frau, sondern auch zahlreicher Truppen, die im Kampf gegen den Krieg in eben jenen geführt werden. Mit einem Story-Abenteuer oder Action-RPG hat das Ganze nichts zu tun. Stattdessen erwartet den Spieler bei Iron Harvest anspruchsvolle Echtzeitstrategie für Experten.

