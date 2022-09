Gerüchte bestätigt: Electronic Arts kündigt Spiel zu „Iron Man“ an

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte zu einem neuen Spiel rund um den Marvel-Helden „Iron Man“. EA bestätigte nun, dass sich ein Game in der Entstehung befindet.

Marvel Games kollaboriert mit Motive Studio, einer Zweigstelle von Electronic Arts in Montreal, um einen völlig neuen Singleplayer zu Iron Man zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. Dasselbe Studio arbeitet aktuell an einem „Dead Space“-Remake und hat „Star Wars: Squadrons“ auf die Beine gestellt.

Ein neues „Iron Man“-Spiel mit brandneuer Geschichte befindet sich gerade in einer frühen Entwicklungsphase. © EA

„Iron Man“-Game in der Mache: Worum soll es gehen?

Da sich das „Iron Man“-Spiel in einer frühen Entwicklungsphase befindet, gibt es noch nicht viele Details. Bekannt ist nur, dass es sich um eine komplett neue Geschichte handeln soll, welche „die Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark“ kanalisiert. „Wir sind begeistert, mit dem talentierten Team von Motive Studio zusammenzuarbeiten, um ihre originelle Vision eines der wichtigsten, mächtigsten und beliebtesten Charaktere von Marvel umzusetzen“, sagte Bill Rosemann, Vizepräsident und Creative Director bei Marvel Games.

Wer steckt hinter dem neuen „Iron Man“-Spiel?

Das Entwicklerteam soll von Olivier Proulx geleitet werden, der bereits mit Titeln wie Marvel‘s Guardians of the Galaxy Erfahrung mitbringt. „Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, ein Videospiel zu entwickeln, das auf einem der kultigsten Superhelden der heutigen Unterhaltungsbranche basiert“, so Proulx. „Wir haben die großartige Möglichkeit, eine neue und einzigartige Geschichte zu erschaffen, die wir unsere eigene nennen können. Marvel ermutigt uns, etwas Neues zu schaffen. Wir haben eine Menge Freiheiten, was für das Team sehr reizvoll ist.“ Weitere Updates zum „Iron Man“-Singleplayer sollen folgen, sobald die Entwicklung des Games weiter fortgeschritten ist.