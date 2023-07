Notfall für Star-Streamer in Japan – iShowSpeed gibt Update direkt aus Rettungswagen

Von: Joost Rademacher

Das Internet ist in Sorge um iShowSpeed. Der Star-Streamer ist in Japan und hat sich in einem Update direkt aus einem Rettungswagen gemeldet.

Tokio, Japan – iShowSpeed scheint einen gesundheitlichen Notfall zu haben. Der Star-Streamer, der für seine flippige Energie und verrückten Livestreams im echten Leben bekannt ist, hatte zuletzt am 25. Juli ein Video bei seinem YouTube-Account von seiner Japan-Reise veröffentlicht. Seitdem war es einige Zeit still, bevor Speed am 30. Juli ein weiteres Video teilte, in dem er in einem Rettungswagen zu sehen war: Mit stark geschwollenem Auge. Fans sind in Sorge um den 18-jährigen.

Vollständiger Name Darren Watkins Jr. Bekannt als IShowSpeed oder nur Speed Geburtstag 21. Januar 2005 Geburtsort Cincinnati, Ohio Follower auf YouTube 18,2 Millionen (Stand Juli 2023) Follower auf TikTok 18,2 Millionen (Stand Juli 2023)

iShowSpeed: Sorge um Star-Streamer – Vermutungen gehen zu spezifischer Art von Kopfschmerz

Speed in Japan: Zuletzt war Twitch-Streamer iShowSpeed auf Reisen in Japan unterwegs. Dort besuchte er unter anderem ein Freundschaftsspiel zwischen Al-Nassr und Paris Saint-Germain. Nicht nur Speed war bei dem Spiel anwesend, auch andere Stars hat er dort getroffen. Unter anderem traf iShowSpeed Kim Kardashian und wollte sie wie einen Hund bellen lassen. Auch mit Fußballprofi Neymar Jr. hat Speed zuletzt posiert, aber die Dinge scheinen einen Wandel zum Schlechten genommen zu haben.

Notfall für Star-Streamer in Japan – iShowSpeed gibt Update direkt aus Rettungswagen © Imago / Shutterstock: Javier Garcia

Erschreckendes Update-Video: Ein aktuelles Video von iShowSpeed ist nur mit einem „Gebrochenes Herz“-Emoji betitelt und zeigt den Streamer in sichtbar schlechter Verfassung. „Ein kurzes Update von mir. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich könnte gleich operiert werden.“ Gemeinsam mit seiner Crew sitzt Speed in einem Rettungswagen, sein Auge sichtbar geschwollen und die Stirn in etwas gewickelt, was Kühlpacks oder Verbände sein könnten.

Was ist das Problem? Besonders mit dem Auge scheint bei Speed etwas vorgefallen zu sein, im Video meint er „es fühlt sich an, als würde jemand in mein Auge stechen.“ Einige Fans vermuteten zunächst schon, der Streamer wäre in eine Prügelei geraten, woraus er die Verletzungen mitgenommen haben könnten. Es wäre zumindest nicht die erste Auseinandersetzung. Erst im Juni hat iShowSpeed sich in Manchester mit einem anderen Fußball-Fan angelegt.

Aber viel weniger scheint das Problem eine Prügelei zu sein, als eine tatsächliche, ernstzunehmende Krankheit. Andere Fans sehen in den Symptomen von iShowSpeed klare Anzeichen von sogenannten Cluster-Kopfschmerzen. Die Symptomatik würde passen, es könnte sich aber auch um eine andere Erkrankung handeln, die uns aktuell noch nicht bekannt ist.

Was sind Cluster-Kopfschmerzen? Cluster-Kopfschmerzen sind eine besondere Form der häufig vorkommenden Alltagskrankheit. Dabei handelt es sich um meist kurze, aber sehr starke Kopfschmerzattacken, die im Regelfall einseitig am Kopf vorkommen. Zu den Symptomen gehören neben starken Schmerzen in Augen- und Schläfengegend auch eine Rötung der Bindehaut, ein Anschwellen und Absenken des oberen Augenlids, geschwollene und laufende Nase und starkes Schwitzen. Unterschieden wird dabei zwischen episodischen Cluster-Kopfschmerzen, die in zwei- bis achtwöchigen Phasen auftreten, und chronischen Cluster-Kopfschmerzen.

Inzwischen hat es ein weiteres Update von iShowSpeed gegeben. Der Streamer wurde in ein Krankenhaus in Tokio eingeliefert. Eine definitive Diagnose gibt es aber weiterhin nicht. Die Eltern des 18-jährigen sind wohl auch auf dem Weg aus den USA nach Tokio, um ihn zu unterstützen. Wir wünschen Speed eine gute und baldige Genesung.