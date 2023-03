Wuff

Twitch-Star iShowSpeed traf auf die portugiesischen Fußballer Rafael Leão und João Félix. Seine Reaktion auf die Profis ist ein wildes Bellen wie ein Hund.

Portugal – Wenn YouTube und Twitch auf Spitzenfußball trifft, dann ist Chaos im Grunde vorprogrammiert. Das bewies erst kürzlich der Streamer iShowSpeed, der zusammen mit den beiden portugiesischen Nationalspielern Rafael Leão und João Félix einen Livestream startete. Die Begegnung driftete schnell in absurde Gefilde ab: iShowSpeed vergriff sich bei der Betonung des Namens von João Félix gehörig und bellte ihn darauf wie ein Hund an.

Vollständiger Name Darren Watkins Jr. Bekannt als IShowSpeed oder nur Speed Geburtstag 21. Januar 2005 Geburtsort Cincinnati, Ohio Follower auf YouTube 16,1 Millionen (Stand März 2023)

iShowSpeed: Beliebter YouTuber sorgt immer wieder für Trubel

Was ist passiert? YouTuber iShowSpeed ist auf der Videoplattform für seinen forschen Umgang bekannt. Erst im Februar verstieß Darren Watkins Jr., wie der 18-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, gegen die Spam- und Betrugsregeln von YouTube und kassierte dadurch eine einwöchige Sperre. Im letzten Jahr flog iShowSpeed nach Manchester für eine Begegnung mit Ronaldo – nur der kreuzte nicht auf. Nun startete der Twitch-Star einen Livestream, in dem er zwei andere Fußballgrößen, nämlich Rafael Leão und João Félix, traf.

+ Twitch-Star trifft Weltfußballer – Scheitert an seinem Namen und bellt wie ein Hund © iShowSpeed

Beide waren zuvor mit der portugiesischen Nationalmannschaft in einem Qualifikationsspiel für die UEFA EURO gegen Liechtenstein angetreten und konnten mit ihrer Mannschaft einen 4:0 Sieg feiern. Eigentlich wollte YouTuber iShowSpeed, komplett gekleidet in Portugal-Fanartikeln, die Leistung der beiden Fußballer würdigen. Als Watkins aber auf João Félix traf, kippte die ausgelassene Stimmung.

iShowSpeed macht den Hund und bellt Spitzenspieler João Félix an

Energiegeladen stellte iShowSpeed seinen Zuschauern João Félix vor und sprach dabei seinen Namen falsch aus. Dieser korrigierte iShowSpeed sichtlich genervt und bat ihn, die richtige Aussprache nun zu wiederholen. Daraufhin hielt Félix dem YouTuber einen Löffel mit Nachtisch hin.

Anstatt iShowSpeed aber essen zu lassen, schmierte Felix dem YouTuber den Nachtisch an die Nase. Dieser fing dann plötzlich an, wie ein wild gewordener Hund zu bellen. Alle Anwesenden begannen umgehend zu lachen und die Situation entschärfte sich wieder. iShowSpeed und João Félix klatschten ab und machten sogar noch ein gemeinsames Foto – am Ende ist also alles nochmal gut gegangen.

Rubriklistenbild: © iShowSpeed