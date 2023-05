Items vervielfachen im neuen Zelda – so geht es in Tears of the Kingdom am schnellsten

Items verdoppeln in Tears of the Kingdom

+ © Nintendo Tears of the Kingdom: Sagono oder Rietnar? – Alle Pilze zur Bürgermeisterwahl übergeben © Nintendo

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Janik Boeck schließen

Weitere schließen

Man kann Items in Tears of the Kingdom noch schneller vervielfachen. Mit diesem einfachen Trick gehts.

Hamburg – Tears of the Kingdom macht vieles richtig. Neben einer riesigen offenen Spielwelt, charmantem Design und einer packenden Geschichte interessieren sich die meisten aber nur für eine Frage: Wie kann man Tears of the Kingdom brechen? Mit dem neuen Update 1.1.1 gibt es eine neue Möglichkeit. Man kann Items jetzt noch schneller verdoppeln als zuvor.

ingame.de verrät, wie man Items in Tears of the Kingdom jetzt noch schneller verdoppeln kann.

Lesen Sie auch Tears of the Kingdom: Items verdoppeln geht jetzt viermal so schnell Tears of the Kingdom: Items verdoppeln geht jetzt viermal so schnell

Für den neuen Glitch zum Verdoppeln eurer Items braucht man eigentlich nur einen Schild.