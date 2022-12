Kai Pflaume lässt sich von TikTok-Stars anziehen – Cringe oder fly?

Von: Josh Großmann

Bei seinem Besuch bei den Elevator Boys hat sich Kai Pflaume von den Mädchenschwärmen einkleiden lassen. Die skurrilen Outfits gehen viral.

Los Angeles, Kalifornien – Auf dem YouTube-Kanal „Ehrenpflaume“ bringt der TV-Moderator Kai Pflaume seinen eigenen Content. Der mittlerweile 55-Jährige stattet anderen Influencern einen Besuch ab und zeigt, wie ein Tag bei ihnen aussieht. Sein Besuch bei den Elevator Boys – einer Gruppe von fünf TikTok-Teenie-Schwärmen – endete in einer Fashion-Show der etwas anderen Art. Kai Pflaume wurde von den Elevator Boys angezogen und nun vermuten Menschen auf Twitter und Instagram eine „Midlife-Crisis“.

Kai Pflaume bei den Elevator Boys – TikTok-Stars ziehen 55-jährigen TV-Moderator an

Was ist passiert? Auf YouTube trifft sich Kai Pflaume mit verschiedenen Influencern. Kai Pflaume war mit Knossi in New York und hat dem Streamer dort einen Traum erfüllt. „Ehrenpflaume“ nennt der bekannte TV-Moderator seinen Kanal, auf dem er spannende Einblicke hinter die Kulissen von Internet-Stars aller Art bietet. Dieses Mal hat es ihn nach Los Angeles zu den Elevator Boys verschlagen.

Wer sind die Elevator Boys? Die fünf Jungs sind alle in ihren frühen Zwanzigern und wurden auf TikTok und Instagram berühmt. Ursprünglich aus Deutschland, leben die Elevator Boys jetzt in einer Villa in Los Angeles und produzieren dort ihren Content. Sie zeigen ihre Körper, flirten mit der Kamera und haben die neusten Trends im Auge – damit überzeugen sie über 2 Millionen Follower auf TikTok.

So sieht Kai Pflaume aus: Gemeinsam mit den Teenie-Schwärmen will Kai Pflaume die Stadt unsicher machen, doch die Elevator Boy haben eine Idee, die es in sich hat. Sie wollen ihre Follower abstimmen lassen, in welchem Outfit Kai Pflaume die Villa verlassen soll – und dabei versuchen sie so viele „Elevator Boys“-Klischees wie möglich abzudecken. In dementsprechend skurrilen Outfits post der 55-jährige TV-Moderator für die Kamera.

So sieht Kai Pflaume in den Outfits der Elevator Boys aus © YouTube: Ehrenpflaume (Montage)

Das erste Outfit im hautengen Löcher-Shirt und sein zweiter Walk im „Oldschool meets 2022“-Look überzeugen die Follower der TikTok-Stars nicht. Zum Schluss lassen sie Kai Pflaume in einer blauen College-Jacke und weißen Cargo-Hosen auf die Straßen von Los Angeles – dort dreht er mit den Elevator Boys noch mehr Clips, die im Internet viral gehen.

Kai Pflaume lässt sich von den Elevator Boys anziehen und das Internet steht kopf

Das Internet steht kopf: Die Bilder von Kai Pflaume als waschechter Elevator Boy sorgen im Internet für massenhaft Trubel. Besonders auf Twitter lacht man den 55-Jährigen aus und vermutet eine „Midlife-Crisis“. „Das passiert, wenn Menschen zu selten ‚Nein‘ sagen“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Einige Fans erinnern sich an früher zurück: „Ich bin so alt, ich kannte Kai Pflaume noch als einigermaßen seriösen Moderator“.

Doch Kai Pflaume sammelt nicht nur negative Kommentare. Auf TikTok und Instagram wird dem Moderator teilweise auch gut zugesprochen und die Fans meinen, dass er jetzt schon ein besserer Elevator Boy sei, als die Elevator Boys selbst. Sie bewundern seinen Mut und seinen Style, den er auch mit 55-Jahren noch hat. Einen TikTok-Clip, in dem Kai Pflaume und die Elevator Boys Gangnam-Style tanzen, kann man sich hier anschauen.

Doch ob es sich jetzt nun um eine Midlife-Crisis oder einfach spannenden Content handelt, muss man für sich selbst entscheiden. Im ganzen YouTube-Video mit den Elevator Boys hat es Kai Pflaume schon vorhergesehen: „TikToks von und mit mir sind Kult und gehen immer viral“. Kai Pflaume sprach mit MontanaBlack über GTA 6, als er dem Streamer aus Buxtehude einen Besuch abstattete.