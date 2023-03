Call of Duty: Warzone 2 hämmert eine Waffe gleich doppelt kaputt

Von: Philipp Hansen

Call of Duty präsentiert harte Nerfs für die neue Season 2 Reloaded in Warzone 2. Eine Waffe kassiert zwei Abschwächungen und eine Sache fliegt raus.

Hamburg – In Warzone 2 und CoD Modern Warfare 2 steht ein großes Update an. Die Season 2 Reloaded kommt zu Call of Duty und die wichtigsten Patch Notes sind bekannt. Besonders interessant ist, dass es der neuen und unglaublich dominanten KV Broadside gleich doppelt an den Kragen geht. Zudem wird eine komplette Killstreak aus dem BR-Spiel geschmissen, weil sie zu stark ist.

ingame.de verrät, welche Warzone-Nerfs in Season 2 Reloaded wichtig sind:

Die Schrotflinte ist schon hart an der Grenze der Unfairness, klagen viele CoD-Spieler. Und auch die Statistiken zeigen, dass die KV Broadside die zweit meistgenutzte Waffe in Warzone 2 ist (Quelle: WZRanked am 13. März). Eine Ausnahme für Schrotflinten in der Welt der Meta-MPs und -Sturmgewehre. Gerade die Kombi aus starken Statuswerten und der feurigen Munition lassen Feinde und ihre Panzerplatten in Rekordzeit schmelzen.