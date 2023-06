Koks im Pikachu-Koffer: Polizei erwischt Drogenhändler auf frischer Tat

Von: Daniel Neubert

In Bristol ist der Polizei ein Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Dabei waren neben Pokémon auch zwei Kilo Kokain im Spiel.

Bristol – Was haben Pokémon und zwei Kilo Kokain gemeinsam? Im ersten Moment ist schon einiges an Akrobatik im Oberstübchen notwendig, um zwischen diesen beiden Begriffen einen Zusammenhang herzustellen. Doch ein kurioser Kriminalfall in Großbritannien führt nun zusammen, was so gar nicht zusammengehört. Der Polizei in Bristol ist nämlich ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Dabei entschieden sich die Drogenschmuggler für Behälter, die merkwürdiger nicht hätten sein können – Sie verwendeten ausgerechnet quietschgelbe Spielzeug-Köfferchen im Pikachu-Design.

Koks im Pikachu-Koffer – Ein ziemlich kurioses Versteck

Worum geht es? In der südenglischen Stadt Bristol ist es zu einem merkwürdigen Kriminalfall gekommen. Dabei arbeiteten die Bristol County State Police und ein US-Postdienst zusammen, um eine Verbrecher-Bande hochzunehmen. Die Polizisten schafften es, einen verdeckten Ermittler in die Wohnung eines Täters einzuschleusen, welcher dort ein Päckchen abliefern sollte. Doch der Schmuggler wurde misstrauisch, floh mit dem Paket aus der Wohnung und stieg in ein Auto, welches samt Fahrer auf ihn wartete.

Koks im Pikachu-Koffer: Polizei nimmt Schmuggler mit kuriosem Drogen-Versteck fest

Die Polizei konnte den Wagen jedoch stoppen und verhaftete den 19-jährigen Schmuggler und seinen 20-jährigen Fahrer. In der Vergangenheit waren bereits fünf ähnliche Pakete aus Puerto Rico an diese Adresse geschickt worden. Als die Polizei einen Durchsuchungsbefehl hatte, öffneten sie das Paket und fanden darin die zwei versiegelten Pikachu-Koffer.

Im Inneren der Koffer befanden sich zwei Kilogramm Kokain. Die Website Dexerto.com berichtete über den Vorfall und teilte auf Twitter auch direkt ein Bild, welches die Staatsanwaltschaft von Bristol herausgegeben hatte. Den Post haben wir euch hier eingebunden.

Koks im Pikachu-Koffer – Merkwürdiges Verbrechen wirft Fragen auf

Warum ein Pikachu-Koffer? Warum die Drogenschmuggler sich ausgerechnet für die auffällig bunten Pikachu-Koffer entschieden, ist nicht bekannt. Möglicherweise gingen die Täter davon aus, dass man Drogen in einem Koffer, der für Kinder-Wachsmalstifte verwendet wurde, nicht finden würde. Allerdings scheinen leuchtend gelbe Spielzeug-Koffer nicht unbedingt ein unauffälliges Versteck für zwei Kilo Kokain zu sein.

Es ist nicht die erste Straftat, die auf obskure Art und Weise in Zusammenhang mit der kinderfreundlichen Pokémon-Marke von Nintendo steht. Er im vergangenen Jahr ging eine Meldung durch die Medien, in denen in einer englischen Kleinstadt Pokémon-Karten zur Mordwaffe wurden.