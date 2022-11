God of War Ragnarök: Chaosklingen freischalten – So kommt man an die Waffe

So bekommt ihr die Waffe

In God of War Ragnarök kämpft Kratos wieder mit seinen Chaosklingen. Diese müssen allerdings erst gefunden werden, bevor sie zum Einsatz kommen.

Santa Monica, Kalifornien – Natürlich muss sich Kratos auch in God of War Ragnarök wieder verschiedenen Göttern und ihren Schergen entgegenstellen. Damit dies auch gelingt, hat der Kriegsgott gefährliche Waffen in petto. Auch im zweiten Teil der Saga kommt Kratos nicht ohne seine ikonischen, festgeketteten Chaosklingen aus, diese stehen ihm allerdings nicht direkt zu Beginn zur Verfügung.

ingame.de erklärt, wie Spieler an die Chaosklingen in God of War Ragnarök kommen können.

Schon im ersten Teil von God of War kämpfte sich Kratos mit den Chaosklingen durch die neun Reiche (wie früher in Griechenland). Die kurzen, mit Flammen überzogenen Schwerter an Ketten wurden dabei zu treuen Wegbegleitern des Kriegsgottes. Deshalb freut es Fans wohl umso mehr, dass auch in God of War Ragnarök nicht auf die hilfreichen Klingen verzichtet werden muss.