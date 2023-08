Konter-Guide zum Raid mit Mega-Rayquaza in Pokémon GO

Von: Joost Rademacher

Konter-Guide zum Raid mit Mega-Rayquaza in Pokémon GO

Mit dem GO-Fest kommt Mega-Rayquaza als neuer Raid-Boss zu Pokémon GO. Hier sind die 15 besten Konter gegen das legendäre Drachen-Pokémon.

Hamburg – An diesem Wochenende findet in Pokémon GO das große jährliche GO-Fest statt. Das größte Event in Niantics Mobilegame wird nicht nur an mehreren Orten auf der Welt lokale Community-Events beinhalten. Auch Trainer Zuhause können sich über zeitexklusive Features im Spiel freuen, zum Beispiel einen neuen Raid mit Mega-Rayquaza. Damit man auch heil durch den Kampf kommt, gibt es hier die besten 15 Pokémon, um den Boss zu kontern.

Als Mischung aus den Typen Drache und Flug hat Mega-Rayquaza nicht allzu viele Anfälligkeiten, aber eine besonders große Schwäche. Gegen Gestein, Drache und Fee erleidet es 1,6-fachen Schaden. Eis-Attacken hingegen sind enorm stark und verursachen 2,56-fachen Schaden an Mega-Rayquaza. Eis-Pokémon oder Monster mit starken Eis-Attacken sind hier also absolute Pflicht.