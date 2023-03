Kritik nach der Diablo 4 Beta: 5 Dinge müssen sich ändern, Blizzard

Zuhören Blizzard

Blizzard findet mit Diablo 4 zu alter Stärke zurück. Doch die Kritik zur Beta zeigt, dass Diablo 4 eine Todsünde begeht und nervige Probleme hat.

Hamburg – Die erste Closed Beta zu Diablo 4 ist vorbei. Und die erste Open Beta steht kostenlos für alle in den Startlöchern. Die Testphase kam zu großen Teilen super an. Das Action-RPG ist dreckig, düster und schmutzig, die Grafik knallt und Blizzard konzentriert sich auch geliebte Favoriten.

ingame.de verrät die 5 Dinge, die Spieler in Diablo 4 stören:

Zu den oben genannten MMO-Problemen kommt dann noch die Sorge, dass die gemeinsame Diablo-Welt sofort in Scherben zerbricht, sollen die Server mal wieder stottern. Doch noch größer ist die Angst vor dem, was Diablo Immortal 2022 eingebrockt hatte: Blizzards Gier. Denn auch der Mobile-Ableger kam mit vielen MMO-Elementen daher, die aber alle im Schatten von krasser Pay2Win-Vorwürfen stand.