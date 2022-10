PS5: Vater besucht 2 Jahre Technik-Abteilung, um Konsole für seinen Sohn zu kaufen

Von: Noah Struthoff

Die Suche nach der PS5 ist auch zwei Jahre nach Release schwer. Ein glücklicher Kunde aus den USA teilt nun die Geschichte seiner Konsolen-Suche.

USA – Die PS5 von Sony erschien im November 2020 und ist seitdem unfassbar gefragt und beliebt. Drops sind weltweit innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und wer eine PS5 haben möchte, muss aktuell schnell sein und benötigt viel Glück. Letzteres hatte nun ein Walmart-Kunde aus den USA. Seine Erfolgsgeschichte teilte er auf reddit und löste einen Sturm der Begeisterung aus.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5 kaufen: Konsolen-Suche endet nach 2 Jahre – Kunde gibt im Walmarkt nicht auf

Diese Geschichte teilt nun ein Walmarkt-Kunde: Der reddit-Nutzer SlawBoss teilte im Subreddit r/gaming einen Beitrag zu seinem PS5-Fund. Dazu schreibt er:

Jedes Mal, wenn ich in den letzten zwei Jahren zu Walmart gegangen bin, bin ich an der Elektronik-Abteilung vorbeigelaufen und habe geschaut, ob sie die PS5 haben. Es ist nie passiert. Das hat sich heute geändert. Mein Stiefsohn wird dieses Weihnachten lieben.

Zu seinem Text veröffentlicht der reddit-Nutzer noch ein Bild einer PS5, die in seinem Einkaufswagen neben einer Packung Windeln und Speck liegt. Nach zwei Jahren des Wartens wurde der Kunde nun endlich mit einer PS5 belohnt. Dieses Mal kommt er offenbar nicht nur mit einer Packung Brot und anderem alltäglichen, sondern einem deutlich teureren Einkauf zurück.

Kunde versucht 2 Jahre im Walmart PS5 zu kaufen – bringt diesmal nicht nur Brot mit. © Sony/Pixabay/Unsplash

PS5 kaufen: Verfügbarkeit auch 2 Jahre nach Release begrenzt

So sieht es bei der PS5 aktuell aus: Die Suche nach der PS5 geht weltweit weiter. Nicht nur in den USA ist die Stückzahl der Konsole limitiert und Drops schnell vergriffen. Auch in Deutschland kämpfen Kunden mit der Verfügbarkeit. Drops bei großen Händlern sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und die PS5 wird teilweise zu Mondpreisen auf Plattformen wie eBay weiterverkauft.

Da es nun mit großen Schritten zum Weihnachtsgeschäft geht, wird die Nachfrage weiter steigen und die Konsole könnte deutlich schwerer zu bekommen sein. ingame.de bietet in ihrem Live-Ticker zum Thema PS5 kaufen eine Übersicht über alle Drops rund um die Konsole.