Kurioser Torjubel nach Elfmeter – Spieler vom SSV Hardstuck sorgt für Lacher

Von: Joost Rademacher

Einen getroffenen Elfmeter hat Chefstrobel mit einem wilden Jubel gefeiert. Der Gag kommt bei den Fans gut an, dabei hat er Glück, keinen Bann zu bekommen.

Hamburg – Chefstrobel hat beim Spiel zwischen dem SSV Hardstuck und Eidelstedt einen kuriosen Torjubel zum Besten gegeben. Der Streamer konnte für das Fußball-Team von Trymacs einen Elfmeter versenken und hat die Kommentatoren und Zuschauer auf Twitch mit einer ziemlich unmissverständlichen Geste beglückt. Im Livestream gab es Gelächter, aber Strobel kann sich glücklich schätzen. Andere Streamer hätten für so einen Torjubel locker einen Bann von Twitch erhalten.

Domenic Strobel stellte sich für einen Strafstoß an den Elfmeterpunkt und unsympathischTV fing im Livestream schon an, die Zuschauer aufzustacheln. Mit dem Schuss kam das Tor zum 2:0. Der Jubel im Stream war groß – und wurde nur noch größer, als Chefstrobel nach seinem Treffer direkt die Kamera am Spielfeldrand suchte, um den „Sauger“ zum Besten zu geben.