The Last of Us 2: Neuer Trailer zeigt düsteres Endzeit-Abenteuer

Studio Naughty Dog hat kürzlich einen neuen Release-Termin für "The Last of Us 2" bekanntgegeben. Jetzt folgt ein brandneuer und düsterer Trailer.

Der Release von "The Last of Us 2" war für Ende Mai geplant, doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus musste er verschoben werden.

war für Ende Mai geplant, doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus musste er verschoben werden. Ein neuer Release-Termin steht mittlerweile fest.

steht mittlerweile fest. Naughty Dog hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht.

Update vom 6. Mai 2020: "" größtes Projekt von Naughty Dog

"The Last of Us 2" wird das bisher größte und ambitionierteste Projekt der Entwickler von Naughty Dog. Die Dateigröße* wird daher die Maße von "Red Dead Redemption 2" annehmen. Leider haben Leaks im Netz* die Runde gemacht und einigen Spielern die Vorfreude etwas verdorben. Nichtsdestotrotz ist Naughty Dog davon überzeugt, dass alle Fans von "The Last of Us 2" begeistert sein werden. Die Entwickler haben nun noch einen neuen Trailer veröffentlicht, um den Spielern nochmal heiß darauf zu machen. Den Trailer sehen Sie oben im Artikel.

Update vom 27. April 2020: "" angekündigt

Gute Nachrichten für alle, die sehnsüchtig auf "The Last of Us 2" warten: Sony hat heute im offiziellen PlayStation Blog neuen Release-Termin für das Spiel angekündigt. Am 19. Juni 2020 also mit nur knapp einem Monat Verspätung erscheint der zweite Teil des atmosphärischen Zombie-Spiels. Ursprünglich war der 29. Mai als Veröffentlichungstermin angesetzt. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus musste der Termin nach hinten verlegt werden. Glücklicherweise sind das nur wenige Wochen.

"Ich möchte den beiden Teams bei Naughty Dog und Sucker Punch Productions persönlich zu ihren Erfolgen gratulieren und mich bei ihnen bedanken. Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen," erklärt PlayStation-Chef Hermen Hulst in dem Blog-Beitrag.

Update vom 6. April 2020: ""-Release-Termin verschoben

Sowohl die Spieler als auch die Entwickler selbst waren enttäuscht von der Nachricht, dass die Fortsetzung des atmosphärischen Action-Adventures nicht zum geplanten Release-Zeitpunkt erscheinen wird. Im Gespräch beim PlayStation-Blog verrät der Chef des verantwortlichen Entwickler-Studios Naughty Dog nun, dass alle Mitarbeiter täglich hart daran arbeiten, das Spiel so schnell wie möglich unter die Leute zu bringen.

Das Spiel sei bis auf einige Bugs fertig. Oberste Priorität sei, "The Last of Us 2"* allen Spielern möglichst zum selben Zeitpunkt zur Verfügung stellen zu können. Aufgrund der aktuellen Situation werde es jedoch eine Zeit in Anspruch nehmen, bis das Spiel sowohl digital als auch physisch versendet werden kann. Wann das ungefähr sein könnte, sagt Druckmann jedoch nicht.

"The Last of Us 2" erscheint nicht im Mai

Am frühen Abend des 2. April 2020 ließ Publisher Sony ganz überraschend die Bombe platzen: "The Last of Us 2"* erscheint nicht wie geplant am 29. Mai 2020. Wann Fans die neue Geschichte von Ellie spielen können, verkündete der Publisher nicht. Auf Twitter hieß es lediglich "bis auf Weiteres verschoben".

Genauer gesagt, hat der offizielle Playstation-Twitter-Account folgendes geteilt: "Update: SIE [Sony Interactive Entertainment; Anm. d. Red.] hat die schwierige Entscheidung getroffen, den Start von 'The Last of Us Part II' und 'Marvel's Iron Man VR' bis auf Weiteres zu verschieben. Logistisch gesehen, hindert die globale Krise uns daran, die Launch-Erfahrung für die Spieler zu ermöglichen, die sie verdient haben."

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Damit dürfte Sony höchstwahrscheinlich meinen, dass es momentan die physische Version von "The Last of Us 2" in China produzieren lässt. Ein reiner Online-Release kommt für den Konzern offenbar nicht infrage, da nicht jeder Playstation-Spieler eine schnelle Internetverbindung hat.

Ebenfalls spannend: "The Last of Us Part II" - Entwickler geben tiefe Einblicke in die Rolle von Joel.

"The Last of Us Part II": Naughty Dog beseitigt noch Bugs

Entwickler Naughty Dog hat sich auf Twitter ebenfalls zu Wort gemeldet und sein Bedauern geäußert. "Wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, verzögert sich die Veröffentlichung von 'The Last of Us Part II'. Wir sind sicher, dass diese Nachricht für euch genauso enttäuschend ist wie für uns. Wir wollten uns an euch alle in unserer Community wenden, um euch ein wenig mehr Informationen zu geben." Demnach sei die Entwicklung von "The Last of Us Part II" so gut wie fertig. Auch der Entwickler führt logistische Probleme als Grund der Verschiebung an.

Mehr lesen: "The Last of Us Part II" - Synchronsprecher von Joel behauptet: "Ihr seid nicht bereit!"

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Wann "The Last of Us Part II" erscheinen wird, wissen offenbar weder Sony noch Naughty Dog. Fans müssen sich nun in Geduld üben und hoffen, dass sich die weltweite Lage bald wieder beruhigt. Geplant war, dass "The Last of US Part II*" am 29. Mai 2020 für die Playstation 4 erscheint. Unter Umständen könnte die Verschiebung sogar für einen Release auf der Playstation 5* sorgen. Die Next-Gen-Konsole von Sony soll im November/Dezember 2020 erscheinen.

Auch interessant: Kostenlose Spiele bei Steam, Epic und Uplay: "Rayman".

