The Last of Us 2: Release doch pünktlich? Entwickler machen Hoffnungen

Tokio, Japan – Aufgrund der Coronakrise kommt es derweilen durch Lieferengpässe zu vielen Verzögerungen. So auch bei dem Release von The Last of Us 2 von Sony und Naughty Dog. Nun arbeiten die beiden Firmen an einer Lösung für einen zeitigen Release. Das Spiel sollte eigentlich am 29. Mai 2020 erscheinen.

The Last of Us 2 - Podcast gibt Gründe für die Verzögerung des Release an

Der Vizepräsident von Naughty Dog, Neil Druckmann sagt, dass die Branche immer noch auf die Veränderungen durch die Coronakrise in den Einzelhandelsketten reagiert und dass noch keine endgültige Entscheidung bezüglich der Veröffentlichung von The Last of Us 2 getroffen wurde.

So ist der Verkauf von physischen Kopien am härtesten getroffen. Viele Lieferdienste in unterschiedlichsten Ländern sind durch das Virus betroffen und können nicht in Anspruch genommen werden. Nun spricht Neil Druckmann in einem neuen Podcast von PlayStation auf Soundcloud von einem möglichen reinen Online-Release. Dabei ist allerdings die Frage, ob jedem möglichen Spieler der Erhalt von The Last of Us 2 ermöglicht werden kann.

Our own @Neil_Druckmann joined the @PlayStation Blogcast to discuss this week's news about The Last of Us Part II, development from home, and to answer some of your burning questions. Check it out: https://t.co/c7ilDhTfAj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 4, 2020

So sagt Druckmann in dem Podcast:

"Egal ob wir physische Kopien an Menschen senden können oder nicht, die Frage ist, ob die Internetinfrastruktur in allen Ländern unterstützt wird?"

Der Verkauf des Spiels auf dem Online-Weg ist der direkteste Weg, die weltweiten Lieferprobleme die momentan herrschen zu umgehen und für viele Spieler eine Möglichkeit einzuräumen, den zweiten Teil der Last of Us Serie von Sony und Naughty Dog doch noch rechtzeitig spielen zu können.

The Last of Us 2 - Spiel soll vielleicht doch digital erhältlich sein

Doch eine Benachteiligung von Spielern ohne eine ausreichende Internetverbindung zum Laden des Spiels will Druckmann nicht akzeptieren.

"Weißt du, dies ist ein weltweites Spiel, auf das die Menschen in jedem Land warten, und wir wollen sicherstellen, dass wir fair sind", sagte Druckmann in dem Podcast. "Wenn wir nur einen kleinen Teil der Leute versorgen, was macht das dann mit all den Leuten, die es nicht bekommen?"

Demnach wollen die amerikanischen EntwicklerNaughty Dog und Sony nicht das Risiko eingehen, dass einige Spieler The Last of Us 2 erst später spielen können, als andere.

"Wir prüfen derzeit alle möglichen Optionen", erklärt der Vizepräsident von Naughty Dog. "Was ist der beste Weg, um es so schnell wie möglich an alle unsere Fans zu bringen? Allerdings wird das Herausfinden dieses Weges eine Weile dauern."

Die Spieler erwarten bereits sehnsüchtig den nächsten The Last of Us Teil, welcher nun bereits mehrfach verschoben worden ist*. Zuvor hatte Sony bereits ihr erscheinen auf der PAX East 2020* aufgrund der Coronakrise abgesagt. Auch im nächsten Kapitel der Geschichte soll man wieder in die Rolle von Ellie schlüpfen können und um ihr überleben kämpfen. Das letzte was Naughty Dog und Sony nun wollen, ist, dass Fans sich von der Serie abwenden, da es nicht für alle gleichzeitig spielbar ist.

+ Fans müssen auf den Release von The Last of Us 2 vielleicht nicht mehr allzu lang warten © Naughty Dog

Die beiden Firmen wollen ebenfalls verhindern, dass Einzelhändler welche The Last of Us 2 vertreiben bereits mit dem Verkauf beginnen, während andere Läden die Spiele aufgrund der Coronakrise und Lieferproblemen die Spiele noch nicht einmal erhalten haben.

Man würde ebenfalls an einer Lösung für Spieler arbeiten, die sich The Last of Us 2 bereits als physische Kopie vorbestellt haben, nicht aber die digitale Version. Die Spieler sollten nicht dazu bewegt werden, sich eine erneute digitale Version kaufen zu müssen.

Sollten Sony und Naughty Dog also eine Lösung finden, die einen Großteil aller Spieler weltweit, in den Release einbinden kann, wird The Last of Us 2 alsbald veröffentlicht.

